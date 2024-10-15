陳玉珍：“賴政府”應反思“台獨”主張

藍委陳玉珍接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月15日電（記者 楊騰凱）針對解放軍“聯合利劍－2024B”演習，中國國民黨籍“立委”陳玉珍今日表示，“賴政府”應該反思“台獨”主張，繼續這樣下去ECFA可能被終止，國際資金也不敢來台灣投資，同時美國不斷在表達不支持“台灣獨立”，“賴政府”應該更全面來看國際格局，對台灣才有利。



陳玉珍表示，上次大陸演習的時候有包圍金門，那是因為0214金門事件還沒落幕，但最後經過溝通協調獲得解決後，金門與大陸的往來已經恢復，而且大陸也開放觀光客到金門，陸客已經來到金門越來越多。



陳玉珍指出，我們的領導人賴清德要好好想一想，如果你的主張、終極希望是“台灣獨立”，可是賴清德現在這些作法，只會讓美國繼續說不支持“台灣獨立”，中國大陸也不斷對台海局勢施加壓力，中國大陸本身有很多自己的內部事務要處理，賴清德大可不必把台海議題一直丟到中國大陸前面，讓中國大陸把台海當成他們的優先議題。



陳玉珍指出，過去70幾年來，台海一直很和平穩定，我們很多民眾都不希望戰爭，都希望能和平，以前馬英九時代我們也都是很和平在過日子。



陳玉珍指出，“賴政府”的“國安”團隊應該好好思考，繼續這樣下去，首先包括ECFA的優惠可能會被終止，影響我們企業發展，其次也讓國際資金不敢來台灣投資，第三，包括中小企業、貨運在兩岸往來很不順暢。



陳玉珍表示，美國不斷在表達不支持“台灣獨立”，“賴政府”應該更全面來看國際格局，這樣對台灣才有幫助。