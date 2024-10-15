藍委葛如鈞籲強化虛擬金融發展　加強人力

卓榮泰與“金管會主委”彭金隆（右）。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月15日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”葛如鈞在今日“立法院”會中，針對虛擬金融政策進行質詢。他關注台灣虛擬資產市場的發展，強調人力資源不足問題，並建議成立專責單位來協助中小型業者。“行政院長”卓榮泰和“金管會主委”彭金隆回應，表示將積極推動相關政策，並探討人力調整的可能性。



葛如鈞首先肯定政府在9月底宣布開放專業投資人投資比特幣等虛擬資產的現貨ETF，並稱這是邁向數位金融的重要一步。然而，他強調這應該只是起點，未來應持續推進更多創新措施。



葛如鈞進一步質疑台灣目前對於虛擬貨幣和虛擬資產的政策是否足夠。他指出，鄰國如日本已經積極推動區塊鏈和金融科技的應用，期望成為全球金融創新中心，而台灣在這方面的發展似乎較為遲緩。他提到，市場上曾有傳言“金管會”計劃設立虛擬資產管理局，並詢問該計劃的進展。



對此，“金管會主委”彭金隆回應，目前並無成立虛擬資產管理局的具體計劃，因為法規上存在難度。不過，“金管會”已成立“金融發展與創新處”，專門負責推動包括虛擬資產在內的金融創新業務。彭金隆強調，這是應對未來數位金融挑戰的關鍵步驟。



葛如鈞接著指出，“金管會”目前負責虛擬貨幣業務的人力明顯不足。他表示，證期局目前僅有8至13人負責處理虛擬貨幣相關業務，且多為兼職，這無法應對快速增長的市場需求。他呼籲政府應成立一個獨立且專責的窗口，協助中小型虛擬資產業者與政府溝通，以促進台灣成為數位金融中心。



卓榮泰回應，政府對於金融創新的支持非常重視，並承諾將持續檢討相關政策，尤其是人力配置問題。卓榮泰表示，若“金管會”提出人力需求的檢討報告，“行政院”將依據討論結果做出決定，以確保台灣能夠迎頭趕上國際虛擬金融的發展。



最後，葛如鈞也關注“金管會”在10月8日宣布將開放銀行和券商申請虛擬資產保管業務。他強調，這一政策預計在明年第一季正式上路，希望“金管會”能如期落實，避免台灣在虛擬金融發展上繼續落後。



彭金隆則回應，該政策將有助於提升虛擬資產的信賴度，同時也讓銀行逐步熟悉虛擬資產的保管業務，為未來數位金融的發展鋪路。