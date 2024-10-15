林德福質疑通膨飆高　卓榮泰：國際因素影響

卓榮泰與“財政部長”莊翠雲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月15日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”林德福今日在“立法院”會質詢“行政院長”卓榮泰，指出台灣的CPI年增率已連續三年超過2%，導致民眾的痛苦指數卻逐漸上升。卓榮泰表示，政府正努力保持物價穩定，並強調各種因應措施已到位，但國際因素仍將持續影響島內經濟情勢。



林德福首先指出，台灣的CPI年增率已連續三年超過2%，這讓外界擔憂是否會引發通膨。他質疑目前的物價變動是否反映了通膨趨緩，或只是短期現象。



卓榮泰回應，根據統計數據，台灣九月份的CPI年增率回落至1.82%，低於2%的通膨警戒線。他認為，儘管數據顯示通膨有所放緩，但政府更關注的是人民日常生活的實際感受，而非僅僅依賴統計數字。他強調，政府不會調漲民生用電，這是為了盡量減少對民生物價的影響，讓民眾的生活更加穩定。



然而，林德福對此提出進一步質疑，指出工業用電調漲12.5%的成本終將轉嫁給消費者。他以便當價格為例，表示便當價格過去可能只需70至80元，現在卻已漲至120甚至150元，這代表著生活成本的上升壓力。他強調，物價上漲後幾乎不會回落，人民的生活壓力隨之加大。



面對這些質疑，卓榮泰回應，政府的長期目標是將CPI年增率穩定維持在2%以下，但也必須考慮國際局勢和原物料價格波動的影響。他補充說，即使電價調漲和“環境部”明年徵收的碳費對CPI的直接影響較小，政府仍會做好萬全準備，以避免物價通膨擴散。



最後，林德福重申，儘管政府提出各項控管措施，民眾的痛苦指數卻逐漸上升。他呼籲政府應更加體恤民眾的生活壓力，並努力降低通膨對人民生活的長期影響。