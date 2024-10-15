馬英九批賴清德“違憲”　把台灣人帶向險境

馬英九、國民黨主席朱立倫、郝龍斌等人出席藍委羅智強成立“新國會智庫”茶會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月15日電（記者 張嘉文）馬英九今日出席中國國民黨“立委”羅智強成立的“新國會智庫”茶會時，痛批賴清德雖然言必稱“中華民國”，但從來不遵守“中華民國憲法”固有疆域的規定，硬是把大陸排除在“中華民國”領土之外，可見“中華民國”對賴清德來說，只不過是“台獨”人士利用，作為借殼上市的工具而已。



馬英九認為，台灣主流民意希望兩岸和平，結果賴清德才剛上任就拋出“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬的“新兩國論”，擺明選擇追求“台灣獨立”的路線，這不僅違反“憲法”，引發國際疑慮更刺激大陸，多次對台灣實施軍事演習，把台灣2300萬人帶向險境。



羅智強今天在“立法院”成立新“國會”智庫，將定期針對重大公共政策、立法問題，發布民意調查，作為“國會”立法之參考，邀請馬英九、國民黨主席朱立倫、前副主席郝龍斌和眾多國民黨“立委”、民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌和來自各地的國民黨各縣市議員等人出席，現場氣氛熱絡。



馬英九在致詞時表示，現在民進黨經常藉著側翼網軍，帶風向企圖影響媒體，民意越來越難被真切地發掘出來，並且傳播出去，尤其是在兩岸、能源政策這兩方面問題最為顯著嚴重，所以羅智強這時候成立“新國會智庫”正是時候。



馬英九認為，相信透過公正客觀的民調數據，可以反映民眾意見並吸引更多人對公共議題的關注，打破民進黨所設下的一言堂，讓“國會”的立法更接近民意，強化對行政權的監督。



馬英九也說，回顧民進黨執政八年到今天，越來越走向威權統治，背離廣大民意，不久前國民黨、民眾黨通過“國會”改革法案，卻被賴清德一聲令下，“憲法”法庭居然予以凍結，讓支持“國會”改革的人民非常失望，也讓人民看清，民進黨獨裁的真面目。