藍委王鴻薇：給韓協商空間　今不退總預算案

藍委王鴻薇。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月15日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日中午將召開程序委員會，決定星期五院會議程，中國國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，國民黨團釋出極大善意，今天中午不會直接退回總預算案，留給“立法院長”韓國瑜轉圜空間召集協商，留待星期五再決定如何處理總預算案。



明年度“賴政府”總預算遭藍白聯手封殺，原因有三點。第一，“立法院”先前修正《原住民保留地禁伐補償條例》，將現行每年每公頃補償新台幣3萬元，提高到每年每公頃新台幣6萬元。第二，“立法院”決議公糧收購價格由26元提高至31元。第三，“立法院”決議健保點值也從1點0.9元調高至0.95元。但這三項修正，“行政院”都沒有編入明年度總預算，引發在野強烈不滿，進而將總預算擋在“立法院”院會門外。



“立法院”今日中午將召開程序委員會，決定星期五院會議程，外界好奇藍白會如何處理總預算案。



王鴻薇表示，今天中午“立法院”舉行的程序委員會，國民黨團黨團大會已經做成決議，今天的程序委員會，我們不會確定星期五的議程，這意思就是國民黨團今天不會直接退回總預算案，留待星期五當天再做決定。



王鴻薇指出，這是國民黨團釋出極大的善意，因為本週韓國瑜會針對總預算案召集朝野協商，所以我們給了轉圜空間，如果朝野協商當中能夠得到滿意的結果，那我們星期五願意讓總預算案付委。



王鴻薇指出，可是“行政院”如果繼續推託，用各種方式拒絕編列法定預算，那我們星期五還是會把總預算案退回。



王鴻薇指出，所以今天的程序委員會我們會採取開放態度，等到星期五再決定總預算案的處理。