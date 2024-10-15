蕭旭岑：賴捨棄兩岸協商走向戰爭　很可怕

馬英九基金會執行長蕭旭岑接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月15日電（記者 張嘉文）大陸解放軍14日對台展開“聯合利劍－2024B”演習，當晚6點結束。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，台灣沒有任何一個人樂見大陸軍演，但他要問的是，為什麼馬英九執政時，大陸沒有軍演？蔡英文和賴清德執政卻有軍演？很明顯的就是路線出了問題。



蕭旭岑說，“賴政府”現在任何舉措，包含要訓練所謂的40萬民力，以及把武器彈藥存放在宮廟等等，都是一步步讓台灣走向戰爭道路，賴捨棄了所謂政治談判協商的手段，直接走向戰爭，這是一個很可怕的情況。



蕭旭岑認為，如果兩岸回到共同政治基礎，各自主張各自的“憲法”，兩岸之間就沒有衝突的必要性，所以呼籲“賴政府”還是要回歸“中華民國憲法”，讓兩岸回到共同協商的道路，同時民間加強交流，人民往返愈頻繁，戰爭的可能性愈降低，這也是馬英九基金會努力推動的目標。



蕭旭岑今天隨馬英九前往“立法院”出席中國國民黨“立委”羅智強成立的新“國會”智庫茶會，他接受媒體訪問時作出以上表示。



媒體另外詢問，台中市政府昨天證實，軍方有意在演習時，要在活動中心跟區公所存放戰備物資，外界擔心戰爭爆發，人口稠密處會成為轟炸的目標？



蕭旭岑強調，政府應努力尋求和平，然後回到兩岸共同政治基礎進行協商，結果賴清德是反其道而行，不斷加強戰備，鼓舞所謂的民兵或民力，這對兩岸非常負面，而且將台灣命運帶向可能是戰爭的邊緣，所以還是呼籲“賴政府”要回到兩岸協商的道路。