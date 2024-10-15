總預算激烈交鋒　卓榮泰態度強硬反嗆麥玉珍

民眾黨委員麥玉珍。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月15日電(記者 俞敦平)台灣民眾黨籍“立委”麥玉珍今日在“立法院”質詢“行政院長”卓榮泰，針對原住民族委員任命和總預算編列問題展開激烈交鋒。麥玉珍質疑族群委員的薪資與任命標準，並說明總預算遭退回的原因。雙方互不相讓，卓榮泰更批評麥玉珍“避重就輕”，強調她未聽取“行政院”的解釋，最終爭論陷入僵局。



麥玉珍首先提出關於“原民會”（“原民會”）的族群委員任命問題，質疑該會編列高額預算僱用16位族群委員，每位年薪高達135萬元新台幣。麥玉珍質問，這些委員的學經歷和專業背景是否符合任職需求，並質疑這些任命是否涉及政黨酬庸。



卓榮泰在回應中指出，族群委員的任命經過“原民會”內部嚴格審核，強調這些委員是基於族群照顧的需求，而非政黨利益。他表示，“行政院”尊重“原民會”的專業決策，並認為這些人選符合資格。然而，麥玉珍並不滿意卓榮泰的回答，要求他提供書面說明，確認這些族群委員是否真的履行其職責。



隨後，麥玉珍轉向總預算案的討論，詢問為何“立法院”會將總預算退回，要求“行政院”重新編列，並質疑“行政院”是否未依“立法院”通過的法案編列預算。她還提及，日前朝野和解飯局上討論的內容並未看到具體結果。



卓榮泰在回應時顯得有些激動，強調上周的朝野和解飯局是為促進預算協商開展討論，並強調“行政院”已編列了部分預算，如針對金馬地區的補償預算等。他進一步指出，政府一直在努力推動朝野合作，並希望預算協商能順利進行。他語氣愈發強烈，甚至批評麥玉珍沒有仔細聽取“行政院”的解釋，說道，“我都注意聽你的話，你都沒有聽我們。”顯示出對麥玉珍的指責感到不滿。



當面對著情緒高昂的卓榮泰，麥玉珍想要轉換質詢議題時，卓榮泰仍步步逼近，繼續追問麥玉珍是否沒仔細聽他說得話，甚至直接嗆她的質詢“避重就輕”，並要她針對總預算的問題會去詢問民眾黨團總召黃國昌。