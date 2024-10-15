大陸軍演　台偵獲153架次14艦12公務船

大陸昨日進行圍台軍演，台軍方發布從14日5時至15日6時解放軍在台海周邊空域活動示意圖。（圖：台軍方提供） 中評社台北10月15日電／大陸解放軍東部戰區昨日進行“聯合利劍-2024B”軍演，當日晚間宣布結束軍演，台灣軍方昨日下午5點舉行臨時記者會表示，偵獲125架次大陸軍機繞台，創下史上單日最高紀錄。而今日軍方發布直至早上6時前的24小時大陸解放軍動態，偵獲軍機153架次，其中111架次逾越“海峽中線”，進入台灣西部、西南部及東部空域。



台“國防部”今日發布台海周邊海空域動態顯示，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲153架次解放軍軍機、14艘次軍艦及12艘次公務船，持續在台海周邊活動。



根據台灣軍方資料顯示，在北部海面0502-1834時偵獲輔戰機6計架次。在西部海面0502-2057時偵獲主、輔戰機計47架次，其中28架逾越“中線”。在西南海面0643-1814時偵獲主、輔戰機計41架次，另於0741-1341時偵獲主、輔戰機計8架次。在東南海面，0520-1822時，偵獲主戰機及直升機計9架次；另於0516-1731時偵獲主戰機計42架次。



台軍方表示，已運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。



大陸解放軍東部戰區“聯合利劍-2024B”軍演於昨日清晨5點實施，並於當日晚間6點結束，總共進行13小時。台灣軍方於下午5點臨時記者會表示，中共共派出125架次軍機、17艘次軍艦及17艘次海警船，在台灣周圍活動，軍機的單日偵獲數量，寫下台灣自2020年統計以來新高紀錄。



台軍方也證實，大陸“遼寧號”航空母艦在台灣東部外圍海域活動，雖在台灣應變區之外，但軍方偵獲其所屬“殲-15”艦載戰鬥機有起飛情形。



