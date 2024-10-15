藍委曝補習班1.7萬家　108課綱家長恐慌

藍委張嘉郡質詢教育問題。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月15日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”張嘉郡15日質詢時指出，台灣明明少子化，但全台補習班多達1.7萬家，比超商還多5000家。台灣進入大補習時代，與教育理念背道而馳。對此，“行政院長”卓榮泰表示，家長希望望子成龍、望女成鳳，但他希望學生能隨著興趣去多元發展。



卓榮泰今日赴“立法院”進行施政報告並備詢。



張嘉郡指出，“108課綱”執行已經5年了，文理補習班增加900多家，全台補習班1.7萬家，反觀全台的超商才1.3萬家，現在台灣是大補習時代，補習班比超商多5000家。現在明明少子化，台灣補習班卻比超商還要多，是不是學校有所不足，才需要這麼多補習班？這會造成家長恐慌，是不是不送小孩去補習班，學的就不夠？



張嘉郡指出，有問題的地方就該重視，文理補習班增加這麼多，這都與教育理念背道而馳。而且招募小學生的補習班也越來越多，升國中不需要考試，竟然還增加這麼多小學補習班。



卓榮泰指出，望子成龍、望女成鳳，這是家長的共同心願，教育希望有更多元的發展，隨著學生的興趣去發展。



“教育部長”鄭英耀表示，大家重視教育環境，都希望孩子在發展過程中受到更多支持，會更進一步瞭解。



張嘉郡提到，今年台灣也有教師荒問題，沒有人願意當老師，這問題有很多面向，包括108課綱備課多，資源少，加給低又耗費心力，沒有豐厚的條件，職場不友善，同時也和多繳、少領的年金改革有關。



鄭英耀表示，提供老師更好的環境與待遇，一直都是“教育部”在努力的。