爆料不斷！民眾黨：不畏司法追殺奮戰到底

柯文哲涉京華城案遭羈押中。（中評社 資料照) 中評社台北10月15日電／《鏡周刊》今天再爆料稱，台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲曾下達重要指示給其貼身帳房“橘子”許芷瑜，要她保護好手上的新台幣400萬元，還要她到黨部拿錢，更帶走另一份記有內帳等資料的隨身碟。對此，民眾黨發表聲明質疑，該報導“在幫北檢的濫權搜索卸責嗎？誰要出面對此不實抹黑負責？”批評媒體編造故事，進行人格毀滅，並稱“面對國家機器的司法追殺，台灣民眾黨絕不畏懼，堅持奮戰到底”。



柯文哲涉京華城案遭羈押中，《鏡週刊》15日再爆柯遭扣押的USB隨身碟內容，指被記載“500”的東森集團總裁王令麟、被記載“300”的博奕教父陳盈助等人，都已出庭證稱有捐錢，另被記載“200”的基隆市長謝國樑，也可能在近日出庭作證，可能證實柯記載的 都是未報帳的政治獻金金主名單及金額。



民眾黨指出，北檢在今年8月30日到該黨違法濫權搜索，相關影片佐證檢廉踰越搜索範圍，更戳破北檢聲明搜索範圍“僅限柯文哲主席辦公室”的謊言。如今鏡週刊捏造故事、含沙射影抹黑黨部藏錢，民眾黨嚴正駁斥，並要求北檢跟鏡週刊說清楚講明白，這篇報導是在幫北檢的濫權搜索卸責嗎？誰要出面對此不實抹黑負責？



民眾黨表示，從上周至今，北檢聲明“許女涉案情節及其於案件中之角色，仍待調查釐清。”媒體卻持續編造故事，用不實指控進行人格毀滅，在在顯示北檢長期配合特定媒體操作，放任記者以檢廉口吻報導不實新聞，事後再以“不予證實”唱雙簧，這種作法實在可笑至極。



民眾黨批評，北檢偵辦過程荒腔走板，跟京華城有關、無關的相關人等，全都約談到案，該黨基於公民義務全力配合，但黨檢媒共生集團的政治追殺，讓投入公眾服務的第一線黨職人員遭受不平對待，更是濫權打壓在野黨，嚴重破壞台灣民主法治。面對“國家”機器的司法追殺，台灣民眾黨絕不畏懼，堅持奮戰到底。

