蕭旭岑：不需為認同道歉“賴政府”勿追殺藝人

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月15日電（記者 張嘉文）大陸解放軍14日對台展開“聯合利劍－2024B”演習，當晚6點結束。大陸央視在微博寫著“台獨”是死路一條”、“衹有一個中國”，台灣藝人由歐陽娜娜“搶頭香”轉發，引發討論。馬英九基金會執行長蕭旭岑15日對此表示，就如蔡英文曾說過的，沒有人需要為自己的認同道歉。



蕭旭岑說，所謂的祖國就是“憲法”上面的中國，“中華民國”的“憲法”是包含大陸，所以不管是藝人或是誰講出他們對大陸的情感，他認為都要回到蔡英文之前講過的，沒有人需要為自己的認同道歉。所以請“賴政府”不要追殺這些藝人，回到“中華民國憲法”，兩岸才能相安無事。



蕭旭岑今天隨馬英九出席中國國民黨籍“立委”羅智強成立的新“國會”智庫茶會。他接受媒體訪問時，針對台灣藝人轉發一個中國的事件作出以上表示。



另外，媒體詢問，蔡英文在布拉格演講時提到，民主國家必須發出明確訊號，如果同伴遭恐嚇的話，必將造成嚴重後果。



蕭旭岑說，蔡英文的談話和她過去執政時是一致的，但這是用所謂的冷戰思維，民主陣營對抗邪惡帝國，這已不符合現在時代跟國際政治的需要。



蕭旭岑強調，從蔡英文到賴清德，他們的思考和格局還是沒有跳脫冷戰對抗格局，但這對台灣是不利的。台灣需要的是和平穩定，回到談判協商的道路上，這才是對台灣最有利。