朱立倫：別讓台灣變成昔日的金馬前線

國民黨主席朱立倫受訪，右為藍委陳玉珍。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月15日電（記者 張嘉文）針對台中市政府昨天證實，軍方日前有發文徵調各縣市活動中心、區公所及宮廟放置彈藥與戰備物資。中國國民黨主席朱立倫15日受訪指出，物資準備會造成民眾恐慌，台灣真的別再形成惡性循環，別把台灣變成過去的金門、馬祖前線。



大陸昨天進行“聯合利劍－2024B”環台軍演。台中市民政局指出，軍方有預屯彈藥“應對中共聯合利劍2024B軍演”。空軍司令部對此則澄清，本案並非報導所述應對本次大陸軍演所執行之彈藥分（預）屯作業，而是空軍為了配合作戰區整體戰備，規劃明年的彈藥分屯作業，結合民間資源執行相關整備，現無實質屯儲彈藥情事。



朱立倫今天出席國民黨“立委”羅智強的新“國會”智庫成立茶會，他受訪時表示，很多人認為要動員民眾做戰爭準備，物資準備都會造成民眾恐慌，台灣真的不要再形成惡性循環。



朱立倫指陪在一旁的藍委陳玉珍說，陳來自金門，她最清楚金門所曾受的戰地洗禮，那是非常痛苦的，民進黨不要把台灣變成過去的金門、馬祖前線。



朱立倫說，軍演是人民最不樂意見到的。國民黨決心一定是捍衛“中華民國”，維護“國家安全”，但兩岸要安全不是透過對抗交惡，而是透過對話交流。單靠交惡只會造成民眾危機跟傷害，呼籲不要再用這樣的方式傷害兩岸人民情感，要透過交流對話化解問題降低危機。



朱立倫強調，21世紀是民主自由的世紀，國民黨絕對力挺民主自由，跟夥伴站在一起。今晚還有自辦的雙十酒會，也邀請所有民主夥伴、國家代表或各國媒體共同參與，同樣會站在堅定立場捍衛民主自由。