藍委遭點名罷免　朱立倫轟綠讓台灣永無寧日

國民黨主席朱立倫接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月15日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨籍“立委”徐巧芯等多人被點名可能是下一波罷免對象，國民黨主席朱立倫今天受訪表示，國民黨決心為全民打拚，但也不畏戰、不懼戰，如果民進黨持續用惡質的方式，將號召所有民眾站起來，保護、保衛台灣善的力量。



國民黨基隆市長謝國樑罷免案未通過，但包含藍委徐巧芯、台中藍委黃健豪、廖偉翔和羅廷瑋等人在內，很多人都被點名，可能是下一波罷免對象。



朱立倫今天出席國民黨“立委”羅智強的“新國會智庫”成立茶會時受訪表示，台灣需要的是善良的力量，是安定的力量，而不是用仇恨、報復的心態，更不可以用不甘願的態度。



他說，民進黨輸了地方不甘願，想罷免謝國樑；輸了“國會”不甘願，想罷免這些“立委”。執政黨應該為民眾做事情，而不是每天在不甘願的惡性循環當中，如果這樣，台灣永無寧日。



朱立倫表示，罷樑案後，國民黨希望到此為止，台灣能走回安定，走回大家共同為民眾服務、為民眾打拚的日子。國民黨的決心是為全民來打拚，但是他們也不畏戰、不懼戰，如果民進黨持續用這樣的惡質方式（罷免），國民黨會號召所有民眾站起來，保護、保衛台灣善與安定的力量。