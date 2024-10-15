謝衣鳳質疑台積電歐洲擴廠　要求考慮彰化

藍委謝衣鳳。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月15日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”謝衣鳳在今日“立法院”會質詢“國科會主委”吳誠文時，針對台積電計劃在歐洲擴廠一事，質疑政府是否過度關注海外發展，而忽視了島內園區，特別是彰化二林科學園區的發展潛力。吳誠文回應表示，台積電的先進封測設施對水電需求高，目前二林園區條件仍需改善，政府將繼續協助各地的產業發展。



謝衣鳳首先提到，吳誠文日前接受外媒專訪時提及台積電計劃在德國設廠，並考慮在歐洲其他地區擴展，然而她強調彰化縣二林科學園區也是“國科會”的管轄範圍，並指出當地縣民期待台積電能在二林園區設廠。



謝衣鳳質疑，為何政府對於台積電的歐洲擴張如此重視，卻未見到對彰化二林這樣具有發展潛力的地區有相同的支持力度。她指出，二林科學園區目前只開發了一半，還有許多空間等待招商。她特別提到，該園區的水電使用需求相對較低，適合發展半導體封測產業。



對此，吳誠文回應說，台積電目前的需求不僅限於傳統封測，而是前瞻封測技術，這類設施需要大量的水電供應，而二林科學園區的水電條件尚未達到標準。他表示，若地方政府能積極規劃改善環境，並吸引相關企業，“國科會”將會全力協助園區的產業發展。



謝衣鳳最後則再次強調，政府應該更加關注國內園區的發展，而不僅僅專注於歐洲的投資機會。