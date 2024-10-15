謝國樑捐柯政治獻金　綠委批藍白水乳交融

吳思瑤、蔡易餘回應謝國樑捐政治獻金給柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北10月15日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今日表示，藍白陣營從“立法院”毀憲亂政、政商關係合作，看到藍白陣營水乳交融，都是政黨利益大於民生利益，都是政黨之私，非常遺憾。



台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見，近日才剛度過罷免案未通過中國國民黨籍基隆市長謝國樑也被捲入，遭爆家族有捐政治獻金200萬元新台幣給民眾黨，近期恐將被台北地檢署約談。



《鏡週刊》報導，謝國樑是因家族長輩2022年聽完柯文哲與被停職的新竹市長高虹安在新竹的演講後，決定要捐款200萬元給民眾黨，跟柯文哲交朋友，透過謝國樑請民眾黨籍基隆市副市長邱佩琳拿200萬元捐給民眾黨，但民眾黨卻未依規定登錄政治獻金，竟由柯文哲貼身秘書許芷瑜記錄在隨身碟私帳中，檢廉為避免政治紛擾，選在罷免投票後才會傳謝國樑到案說明。知情人士指出，若違反《政治獻金法》要罰款，謝國樑願意代長輩受罰。



民進黨“立法院”黨團書記長蔡易餘表示，謝國樑家族、企業等若給柯文哲政治獻金，如果沒有記載，只是在柯文哲USB裡，那可以證明藍白過去2022就有合作默契。檢調選擇罷免結束之後才傳喚，這表示檢調辦案還是有思索到對政治影響。這件事情如果是真的，要給北檢肯定，偵辦細節沒有連結政治。



吳思瑤表示，尊重偵查不公開，希望檢調證據到哪辦到哪。但是越來越多揭露，藍白合是方方面面，為了政黨而進行利益合作。例如京華城弊案藍白合，從整個政商關係藍白合，柯文哲恐怕收受不少藍營企業捐贈。就如同媒體披露，謝國樑家族與企業也捐贈給柯政治獻金，才會讓罷免案也藍白合，黃國昌帶白營“立委”力挺謝國樑。



至於國民黨“立委”提案《公職人員選罷法》修正，吳思瑤說，國民黨鷹派抬頭，選罷法修法有爭議，要在罷免連署時增加身分證，形同在罷免上增加難度，挑戰民眾罷免難度跟權利。以謝國樑罷免案中，國民黨內部多少高層、“立委”上下，全黨救一人，藍營一再呼籲不應該有政治性的罷免，怎麼謝國樑罷免案一結束，又傳出國民黨磨刀霍霍針對數名綠委，要從“惡霸”下手。



她說，“憲法”賦予的罷免權利，是人民發動的權利，不是政黨發動的操弄政爭的工具。發動的目的是人民，現在國民黨亂點罷免譜，請問被點名的民進黨“立委”哪個有涉入弊端？哪位有不適任？“以我來說，我在北投天母服務這麼多年，本週我才接受公民評鑑優秀“立委第11次上榜”，國民黨罷免不是為了人民權利發聲，完全是政治報復，說了嘴又打了嘴，關於選罷法修法，呼籲藍白陣營懸崖勒馬。