柯文哲曾派人到黨部搬錢？黃國昌批潑髒水

民眾黨團總召黃國昌接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月15日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席柯文哲因涉及京華城容積率圖利案遭收押，鏡週刊今天報導，柯文哲在檢廉發動搜索前，即要貼身帳房“橘子”許芷瑜出境避風頭，並下達重要指示給橘子，除了要她保護好手上的400萬元，還要她到民眾黨部拿錢。對此，民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌今天受訪時痛批，鏡週刊與台北地檢署相互掩護配合、抹黑潑髒水的行徑，讓人完全無法接受，“真的太惡劣了！”



黃國昌今天受邀出席中國國民黨籍“立委”羅智強的“新國會智庫”成立茶會，他在會後受訪時痛批周刊針對柯文哲的最新報導。



黃國昌說，現在台灣一些特定不肖媒體與台北地檢署兩者之間交互配合的關係，已經讓人不敢置信。他看了今天的報導只想問一句，誰說什麼樣的人到民眾黨中央黨部搬錢？話說清楚講明白，不要用這種潑髒水、抹黑的方式想打擊民眾黨，不會得逞。



至於黨內會希望許芷瑜儘速從日本回來？



黃國昌說，民眾黨要求檢調對於偵辦的案件請依法偵辦，不要透過含沙射影的方式，甚至和周刊相互配合，不斷在破壞台灣重要的民主法治，傷害台灣的法治原則。竟然說去民眾黨中央黨部搬錢，他要再說一次，誰要為這句話負責？



此外，周刊報導指許芷瑜曾陪同柯文哲，密訪具金融背景、與黃國昌共同推動“吹哨者保護法”的張晉源，印證柯文哲、許芷瑜和張晉源的關係非比尋常。



黃國昌對此表示，完全沒有關係的人，用潑髒水的方式來加以影射，他對於鏡週刊這種行徑深感不恥，沒有什麼好評論的。



媒體追問，民眾黨或者黃國昌會正式提告嗎？黃國昌說，今天鏡週刊有說我什麼嗎，如果敢說我什麼，我一定告！鏡週刊敢說我什麼嗎？現在是周刊寫一堆抹黑的垃圾報導，媒體就一起跟風，但誰要為講出有人到民眾黨中央黨部搬錢這件事負責任呢？真的是太惡劣了。