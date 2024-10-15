陳麗娜：軍演一天仍是警訊　應往和平努力

國民黨高雄市議員陳麗娜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月15日電（記者 蔣繼平）中國大陸14日進行的第二次圍台軍演，為期一天落幕。中國國民黨高雄市議員陳麗娜接受中評社訪問表示，這次軍演事前未宣布結束時間，雖然一天結束，但仍是警訊，下次會不會變兩天？如果延長是七天，民眾恐面臨沒電的生活狀態，因此大家會開始擔心，但兩岸關係不應該衹有硬碰硬的選擇，也不能由賴清德一人說了後變全民承擔，有和平共處的機會，政府就應該去努力。



陳麗娜，生於1970年，宜蘭人，現任國民黨高雄市議員（前鎮區、小港區），6屆資深議員，丈夫楊敏郎為前高雄市議員，曾任國民黨高雄市黨部副主委。



賴清德發表雙十慶典演說後，大陸解放軍東部戰區於14日清晨宣佈舉行“聯合利劍-2024B”軍事演習，範圍涵蓋台灣全島，演習從上午5時開始至下午6時宣佈結束，歷時約13小時。



陳麗娜表示，雖然這次軍演一天結束，但對台灣人來講是個警訊，如果政府對於兩岸關係的處理是這麼粗糙，或是身為領導人卻不懂得怎麼做外交互動，對台灣人民來講都是處於不確定的狀態當中。“這次的軍演是一天，改天會不會變成兩天？”她擔憂地說，如果甚至時間長到七天，就是台灣開始要斷電的時候了，因為天然氣只能供應七天，當天然氣船進不來港口時，燃料都用盡的時候，台灣就會進入無法生產、沒有電的生活狀態。



陳麗娜說“所以要問賴清德，有沒有考慮到說出這些話（兩岸互不隸屬）的時候，後果是甚麼？有沒有更好的方式來處理兩岸問題，難道對賴清德來說衹有硬碰硬嗎？那硬碰硬最後結果要走上這條路的話，真的做好準備了嗎？全台灣民眾也做好準備了嗎？”很多民眾都在擔心這種氛圍底下，大陸會有更多的演練天數。



陳麗娜表示，到底是賴清德個人意志或全民意志的問題，必須要說清楚講明白，賴清德說出這些話，全台灣民眾有一致的想法嗎？她認為答案是否定的。



面對兩岸議題，陳麗娜說，仍期待用和平的方式來共處，即便兩岸制度不相同，但還是有和平共處的機會，如果答案是肯定的，政府就應該去努力，讓人民有安居樂業的機會。畢竟還有其他方法，硬碰硬不是唯一的選擇，這都必須由政府還有賴清德給全台民眾答案，而非賴一個人說了後，由全民來承擔。

