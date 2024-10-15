京華城案燒向藍營　蔣萬安：依法行政

台北市長蔣萬安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月15日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見，加上政治獻金案，雪球愈滾愈大，中國國民黨籍基隆市長謝國樑、多名藍營台北市議員均被捲入。國民黨籍台北市長蔣萬安15日僅表示，市府依法行政，停止京華城的施工勘驗申報，其實已達到實質停工效果。國民黨籍台北市議員秦慧珠則說，要牽拖會牽不完。



鏡週刊今日報導，謝國樑家族企業有捐200萬元新台幣政治獻金給民眾黨，謝已證實。另外秦慧珠也被爆出曾收受2022年威京集團旗下中華工程公司的政治獻金30萬元，擋下提案動機引發質疑。



秦慧珠今在台北市議會受訪表示，她坦蕩蕩依法申報政治獻金，請民進黨籍台北市議員許淑華別抓著她此事打、就像打藍委徐巧芯那樣。自己從今年5月10日就主張，起訴後可依法處理，例如沒收20%容積獎勵、用“繳代金”或其他方式等，但法律還沒起訴或定案前，不應貿然停工，自己跟中工的關係，是基於地方選民、里長服務陳情，因此她傾向開發帶動發展，週刊牽拖完全沒有道理。如果要牽拖、牽不完，中工在延壽街的都更工地，2022年提供給民進黨籍台北市議員洪建益、張文潔、國民黨籍台北市議長戴錫欽、藍委王鴻薇、徐巧芯掛看版。



徐巧芯駁斥，她在歷次選舉期間，未曾與威京集團（包含中工）聯繫以得到任何免費看板借用，請外界勿以訛傳訛。



蔣萬安今赴台北文創大樓出席“台北市政府與文策院合作推動文創產業提升旗艦計劃記者會”，與會的還有台北市文化局長蔡詩萍、青年局長殷瑋、文化內容策進院董事長蔡嘉駿、院長盧俊偉、台北表演藝術中心董事長王文儀、台北流行音樂中心執行長梁序倫、台北文創總經理劉麗惠、松山文創園區副總監戴星磊等人。



蔣萬安表示，他的魄力就是堅定依法行政，立場不會動搖，依法停止京華廣場的施工勘驗申報，已要求建管處不受理，此做法已達到實質停工效果。



對於藍營等人被捲入，會不會擔心變成政治題攻防？蔣萬安說，就是依法行政，不予施工勘驗，事實到哪，就會處理到哪，期間也會確保公共安全。