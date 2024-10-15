羅智強成立智庫　馬英九等藍白大咖出席力挺

藍委羅智強舉行“新國會智庫”成立茶會，出席者左起，郝龍斌、朱立倫、馬英九、羅智強及林思銘。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立委”羅智強籌組“新國會智庫”，今天在“立法院”舉辦成立茶會，獲得馬英九、國民黨主席朱立倫、前副主席郝龍斌、“立院”國民黨團總召傅崐萁和民眾黨團總召黃國昌等超過數十位跨黨派“立委”、學者專家及政界人士的力挺。



羅智強表示，“國會”立法，民意優先，盼能夠藉由定期就重大公共政策議題發布民調，探求真實民意作為“國會”立法依據，該智庫第一項將發布的重大議題民調即為“台灣民眾對大法官廢死釋憲”的看法。



羅智強提到，未來每兩個月就會就台灣重要公共議題發布民調，而下週所公佈的第一個民調，就是針對大法官“釋憲”後，台灣民眾對於死刑的看法。智庫所執行的民調與其他民調不一樣的地方在於，會詢問民眾“國會”應該扮演什麼樣的角色，就立法審議、人事同意權、監督執政等等“國會”運作調查，提供跨黨派的“立法委員”問政參考。



馬英九致詞時則強調，“新國會智庫”針對“國家”各項重大政策、立法問題發布民調結果，可以作為重要施政參考。在民進黨側翼網軍帶風向企圖影響媒體下，民意難以真實地被發掘，因此智庫成立的正是時候，更有其必要。期許智庫可以公正客觀打破民進黨的一言堂，強化對執政黨的監督與制衡。



朱立倫提及，“新國會智庫”未來將發揮很大功能，第一個是針對廢死“釋憲”後民眾的態度。另外，在經過基隆市長罷免案後，應該對於報復性罷免做一份調查，目前有民調指出，大約有8成5以上的民眾是看不過去，可以透過民意調查把這樣的聲音展現出來，相信未來公共政策討論與修法都是透過民意的力量。



郝龍斌則表示，羅智強成立這個智庫，絕對可以發揮問政效果，更分享給國民黨、民眾黨，而他始終相信藍綠不和解、兩岸不和解、在野不合作，台灣就沒有希望。今天兩岸要和解要找到最大公約數，就是“中華民國”的存在。藍綠要和解就是要放下意識形態衝突；朝野和解的部分，就是高位要讓、要容忍；而在野黨要合作，才能發揮監督的力量。未來智庫會有很多的議題調查都會共享給大家，要跟民進黨做政策的競爭，“中華民國”才會有希望。