大陸軍演影響雙城論壇？蔣萬安：盼繼續舉辦

台北市長蔣萬安接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月15日電（記者 張穎齊）針對賴清德雙十談話，大陸解放軍14日對台展開“聯合利劍–2024B”演習。此事是否影響今年的台北、上海雙城論壇？中國國民黨籍台北市長蔣萬安15日表示，希望大環境能再和緩，雙城論壇可繼續辦下去，爭取兩岸之間和平穩定曙光。



蔣萬安今赴台北文創大樓出席“台北市政府與文策院合作推動文創產業提升旗艦計劃記者會”，與會的還有台北市文化局長蔡詩萍、青年局長殷瑋、文化內容策進院董事長蔡嘉駿、院長盧俊偉、台北表演藝術中心董事長王文儀、台北流行音樂中心執行長梁序倫、台北文創總經理劉麗惠、松山文創園區副總監戴星磊等人。



蔣萬安會前受訪，記者詢問昨日大陸聯合利劍B演習一天結束，國民黨籍台北市議員秦慧珠擔心今年雙城論壇恐首次中斷。



蔣萬安回應，他已經很清楚表達過立場，也就是希望能夠在兩岸關係愈緊張的時候，愈應該要溝通跟交流，所以希望兩岸大環境能夠和緩一些，讓雙城論壇可以繼續辦下去，爭取到兩岸之間和平穩定的曙光。用對話代替對抗，使兩岸人民都能夠看到，他們所期待和平穩定。



蔣萬安隨後出席記者會活動，與來賓大合影並致詞推動台北市政。