海基會進駐協調中心　羅文嘉拋兩岸馬祖協商

“馬祖行政協調中心海基會辦公室”掛牌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社馬祖10月15日電（記者 鄭羿菲）中國大陸14日舉行“聯合利劍－2024B”環台軍演落幕後，陸委會副主委梁文傑、海基會秘書長羅文嘉、連江縣副縣長陳冠人15日在連江縣，一同替“馬祖行政協調中心海基會辦公室”掛牌。海基會副董事長兼秘書長羅文嘉指出，海基會希望透過馬祖跟對岸有更多交流，更拋出兩岸協商“也許下一次可以在馬祖”。



海基會15日上午正式進駐連江縣南竿鄉的“行政院處理試辦通航事務馬祖行政協調中心”，出席者包括海基會副董事長兼秘書長羅文嘉、陸委會副主委梁文傑、民進黨不分區“立委”洪申翰、連江縣副縣長陳冠人、“行政院”金馬聯合服務中心副執行長謝春福、“交通部”觀光署馬祖國家風景區管理處處長黃勢芳。



羅文嘉致詞時表示，歷經三個月籌備，海基會服務中心正式跟大家見面，為什麼在馬祖要設置一個海基會服務中心？今年前半年透過小三通往來的人數已經有57萬多，是去年同期的2.9倍，表示小三通的使用頻率會越來越高，海基會的工作任務是交流、服務跟協商，“海基會希望能夠透過馬祖跟對岸有更多的交流”。



他更指出，過去還沒有協商的經驗在馬祖發生，有在金門，“也許下一次可以在馬祖”，所以海基會“提早部署”，雖然人力衹有一位，可也是踏出一步。



羅文嘉指出，馬祖是小三通的重要渠道之一，今年前半年透過小三通往來的人數已逾57萬人次，是去年同期的2.9倍，這代表小三通的使用頻率會越來越高，海基會希望能透過馬祖跟對岸有更多的交流協商，雖然此次在馬祖的人力衹有進駐1位很有限，但也是踏出第一步。