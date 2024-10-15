新竹市府辦特展　3D重現台灣清代竹塹名園

位在新竹市但已消失的台灣清代五大名園之一“潛園”。（照片：翻攝畫面） 中評社新竹10月15日電（記者 盧誠輝）新竹市過去是北台灣開發相當早的城市，富含了深厚的文化底蘊，新竹市政府為重現新竹早期的樣貌，特別舉辦“迎風建走一竹塹建築變遷特展”，並設置3D裝置，重現位在新竹市但已消失的台灣清代五大名園之一“潛園”，讓參觀民眾能以科技回顧當時的建築樣貌，透過動手操作觀覽這座美麗的名園。



新竹市政府15日舉辦“迎風建走一竹塹建築變遷特展”開幕典禮，包括台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、民眾黨籍新竹市議員李國璋、中國國民黨籍新竹市議員吳旭豐、時代力量新竹市議員廖子齊和蔡惠婷都到場觀禮。該展覽從即日起至明年2月9日於新竹市市定古蹟“新竹少年刑務所演武場”展出，歡迎民眾踴躍前往觀展。



邱臣遠在致詞時表示，本次展覽特別設置3D裝置，重現位在新竹市但已消失的台灣清代五大名園之一“潛園”，讓參觀民眾能以科技回顧當時建築樣貌，透過動手操作觀覽這座美麗的名園。此外，也展出1930年代建築風格相仿的溝面磚，民眾可以透過拓印方式將這些獨特紋路帶回家。



台灣清代五大名園包括新竹潛園、新竹北郭園、板橋林本源園邸、霧峰萊園和台南吳園，光在新竹市就有兩座名園。其中潛園原位在竹塹城西門內，為現今的新竹市西大路與中山路口附近，是清朝詩人林占梅所建，但日據時期因開闢道路而遭拆毀。



邱臣遠指出，本次展覽中建築地圖呈現了新竹從竹塹城時期到現代都市的發展過程，透過地圖結合城垣線及珍貴的老照片，讓參觀民眾能更直觀感受城市變遷過程及軌跡，共同回顧竹塹地區的歷史，感受新竹市獨特的文化底蘊。



新竹市文化局表示，展場另設置“走踏風城 建築拼圖”，透過拼圖讓觀眾理解不同年代新竹市區的樣貌與變遷，並在中央展場設置兩米高的“建走新竹”大型地圖，以新竹老地圖為底稿，民眾可以透過地圖上的照片與文字，扮演城市探索者，觀展後走入風城街道，增進對家鄉城市的理解。

