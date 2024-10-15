白營李國璋批北檢放消息　司法公信力崩壞

民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月15日電（記者 盧誠輝）針對台灣媒體報導因京華城案遭收押禁見的台灣民眾黨主席柯文哲曾指示幕僚赴黨部搬錢，和威京集團主席沈慶京曾允諾要付前白委、台中市政府顧問蔡壁如薪水一事。民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋今日表示，若持續再放任北檢為所欲為的對外放消息，台灣的民主法治與司法的公信力必將崩壞與蕩然無存。



新竹市政府15日舉辦“迎風建走一竹塹建築變遷特展”開幕典禮，包括台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、民眾黨籍新竹市議員李國璋、中國國民黨籍新竹市議員吳旭豐、時代力量新竹市議員廖子齊和蔡惠婷都到場觀禮。



李國璋在會後接受中評社訪問時指出，他要強烈的譴責特定媒體持續和台北地檢署一搭一唱的追殺民眾黨，這很顯然是政治操作，他相信所有民眾都能輕易發現北檢偵辦京華城案的辦案軌跡，根本完全是利用與放任特定媒體來抹黑，讓在土城看守所遭收押禁見的柯文哲無法辯解。



李國璋強調，在柯文哲遭收押禁見這段時間，從包括所謂的咸濕對話、USB搜出各種奇怪的說詞、柯隨行秘書許芷瑜有特定帳戶躲到日本去等這些傳聞層出不窮，讓他感到相當匪夷所思，北檢要不要承認就是自己在餵資料給特定媒體來對外帶風向與當打手比較乾脆一點？



李國璋呼籲，台灣司法若還有清白，就不該再放任北檢為所欲為的來進行各種政治操作，若再這樣下去，台灣的民主法治與司法的公信力必將崩壞與蕩然無存，會完全毀在民進黨手裡，以後再也沒有人願意相信司法。