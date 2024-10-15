調查高中生戰時服勤意向？台教長這樣說

卓榮泰（左）與鄭英耀（右）接受質詢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月15日電／有民眾向媒體爆料，某間高中發放“戰時狀態青年服勤同意書”，疑似徵求未來動員戰時狀態高中學生自願參加後勤工作，引發家長疑慮。對此，台“教育部”回應，澄清並無此表單，也沒有此規劃。台“教育部長”鄭英耀今天表示，“教育部”根據“全民防衛動員準備法”，從去年調查學生意願，跟戰事無關，主要是在後勤上給予協助，全民“國防”人人有責。



媒體報導的青年服勤意願調查表上註明，“依據全民防衛動員準備法及配合地方政府學校青年服勤大隊需求，在不影響學生學業原則下，參加學校青年服勤。”雖同意書上標示目的為協助地方政府避難引導、社區關懷、公共服務及行政支援等勤務，卻仍引發疑慮。



媒體報導，鄭英耀今天到“立法院”備詢接受媒體聯訪，針對“戰時狀態青年服勤同意書”，鄭英耀表示，全動法在2001年11月14日公布，法案的立意精神就是希望全民“國防”人人有職，去年“教育部”與時俱進，希望能夠對學生多一份尊重，18歲以上尊重他們的意願，請他們簽同意書，18歲以下要家長同意，所以這些同意書完全跟戰事無關，主要在後勤上做一些協助。



鄭英耀強調台灣有許多的天災颱風、地震，而校園場域相對寬闊，有能力的高中生能夠協助後勤支援，全民“國防”人人有責是大家應該要有的基本責任。



“教育部”表示，本案所詢學校發放“動員戰時狀態學生自願參加後勤工作意願調查表”，經查本部無此表單，亦無此規劃，經查報導所提供照片，亦無“動員戰時狀態學生自願參加後勤工作意願調查表”等字樣。



“教育部”說，“2024、2025年度學校青年服勤動員準備分類計劃” ，已明確規範需依學生意願參加，並提供“參加學校青年服勤（含個資提供）同意書”範本，在不影響其學業原則下，依其專長及意願，參加學校青年服勤，未成年（未滿18歲）應由法定代理人同意，始得參加。



“教育部”指出，學校青年服勤範圍，以協助各地方政府避難引導、社區關懷、公共服務及行政支援（以下稱協助勤務工作）等勤務（軍警單位勤務除外）為限，在學校教育階段能完成人員教育訓練及演習，以便災難發生時發揮校園安全、自救、救人功能。