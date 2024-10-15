大法官被提名人拜會韓國瑜　藍白黨團缺席

府秘書長潘孟安率8名大法官被提名人拜會韓國瑜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月15日電（記者 楊騰凱）府秘書長潘孟安今日率8名大法官被提名人拜會中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜，會談僅10分鐘就結束，略顯倉促，而陪同的“立委”衹有民進黨團幹事長吳思瑤及書記長蔡易餘，沒有藍白黨團成員到場。



“司法院”大法官共15席，其中8席任期10月底屆滿，其中包括“司法院”正副院長。府方8月底已經提名8名大法官人選，包括“司法院長”被提名人張文貞為台大法律系特聘教授，副院長被提名人姚立明則是賴清德2024競選總部主委。



此次韓國瑜特地下樓迎接潘孟安與大法官被提名人一行，進入會客室後雙方合影留念，接著媒體就被請出場，會談不公開。



潘孟安會後受訪時表示，依照“憲政”慣例，他必須陪同大法官被提名人拜會“立法院長”，接著再去拜會各黨團，希望包括大法官、“考試委員”、通傳會委員這三項人事同意權，都可以透過韓國瑜的朝野協商排入審議議程。



剛剛拜會過程韓國瑜很客氣，很熱情接待，彼此相談甚歡，韓也允諾會盡快召集朝野協商。



自己特別代表賴清德向韓國瑜致謝，因為雙十節圓滿辦理了“國家慶典”。



拜會時間衹有10分鐘？



潘孟安表示，因為韓國瑜要主持其他會議，所以表定時間是從2時到2時40分，未來在韓國瑜朝野協商過後，我們也會照慣例拜會其他黨團，我們也有信心會通過朝野政黨的考驗。



潘孟安指出，賴清德多次強調，政黨競爭是必然的，未來的合作也是必然的，政黨競爭是讓彼此更精進，未來合作是讓“國家”更前進。



吳思瑤則表示，因為依照慣例，是由執政黨黨團陪同拜會，所以今日沒有藍白黨團成員到場。