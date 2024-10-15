台軍校集體食物中毒　廚房有蟑螂老鼠出沒

位於高雄鳳山的中正預校。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月15日電（記者 蔣繼平）位於高雄鳳山的“中正國防幹部預備學校”（簡稱中正預校），昨晚傳出疑集體食物中毒案件，截至今天累計共42人送醫，均屬輕症就醫後已返家。高雄市衛生局獲報前往稽查，在委外包商的廚房現場發現有老鼠、蟑螂出沒，要求停止供膳7天並限期改善。



中正預校位於高雄市鳳山區凱旋路段，是全台唯一高級中等軍事學校，隸屬“國防部”，該校為完全中學，設有高級部與初級部。中正預校13日晚餐後陸續有一年級生出現發燒、嘔吐、腹瀉、噁心等腸胃道症狀，截至14日累計共42人，就醫後症狀均已緩解、無重症個案。



高雄市衛生局14日晚間獲報後前往稽查，結果發現食材未離地、未覆蓋、冷藏區及冷凍區未有溫度記錄表、洗水槽未擺放洗手液、擦手紙，病媒防治未確實。現場有老鼠、蟑螂、蒼蠅等病媒蹤跡。



衛生局指出，中正預校膳食委由外包廠商家珈企業有限公司（桃園市平鎮區）烹煮，供食內容為烏龍麵、炒飯、青菜、蒸蛋、滷雞腿、冬瓜綠豆湯等，食材至副食供應中心干城副供站採買。



為避免食物中毒事件再度發生，衛生局請廠商即日起至10月21日停止供膳7日，執行環境清消，待缺失改善完竣復查合格後始得復工。倘屆期未改善，將依食品衛生管理法第8條第1項及第44條第1項規定，裁罰新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。



另外，衛生局現場採回食餘檢體44件、環境檢體4件，將俟檢驗結果依法辦理，針對發病個案及廚工進行人體採檢預計共16人，感染病原採檢釐清中，並持續針對發病個案及接觸者進行健康追蹤至10月21日。