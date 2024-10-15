邱義仁出席“國安”高層會　潘孟安：經驗傳承

“總統府”秘書長潘孟安（左）。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月15日電（記者 楊騰凱）解放軍昨天舉行“聯合利劍—2024B”演習，賴清德召開“國安”高層會議因應，其中“總統府資政”邱義仁也與會，引發外界好奇。對此，府秘書長潘孟安今日表示，邱義仁過去擔任過“國安會秘書長”，借助過去經驗提供了很多建言，可以給我們更多經驗傳承分享。



邱義仁過去是陳水扁重臣，曾於扁政府時代擔任“行政院秘書長”、“國安會秘書長”、“總統府”秘書長。後來蔡英文上台，邱義仁也獲得蔡重用，在蔡政府擔任台灣日本關係協會會長，蔡英文8年任期中，黨內智庫和府院黨的“國安會議”，邱義仁幾乎都有參與。



潘孟安今日率大法官被提名人拜會“立法院長”韓國瑜。會後潘孟安接受媒體聯訪。



邱義仁昨日是以什麼身份出席“國安”高層會議？



潘孟安表示，邱義仁過去擔任過“國安會秘書長”，台“國防部長”顧立雄也當過“國安會秘書長”，現任“國安會秘書長”則是吳釗燮，然而在現在的國際情勢下，包括“國安”的諮詢是很重要的，不論是借助過去經驗，邱義仁提供了很多建言。



潘孟安表示，我們不因人廢言，也不因黨廢言，只要為“國家安全”體系是好的，可以給我們更多經驗傳承分享，那對“國安”團隊來說都沒問題。