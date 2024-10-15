台軍方對美軍購攻擊無人機案決標　經費減半

台灣向美採購“人員殺傷型”攻擊無人機軍購案，全案將在2029年結案。（照片：政府電子採購網） 中評社台北10月15日電／美國國務院2024年中宣布對台軍售“彈簧刀300”、ALTIUS 600M-V兩型攻擊無人機，合計金額達3億6020萬美元（約新台幣114.43億元），並由台“國防部”自今年起至2026年納編公開預算執行。不過，台“國防部”15日公布2項攻擊無人機決標公告顯示，除合計決標金額僅不到公開預算的一半，執行期程也較長，相關差異尚待釐清。



根據《自由時報》報導，政府電子採購網今日公告，“國防部”委由台灣駐美軍事代表團，分別採購“人員殺傷型”、“反裝甲型”2款攻擊無人機，並各以新台幣17億4228萬8172元、35億3522萬9115元決標。前案履約期程自今年9月持續至2029年11月底，為期6個年度；後案則自同月起持續至2027年底、分為4個年度執行完畢。



上述的“人員殺傷型”、“反裝甲型”攻擊無人機，係指美國國務院今年6月售台的“彈簧刀300”（Switchblade 300），以及ALTIUS 600M-V兩型無人機。前者可由單兵攜行、快速部署，能滿足地面部隊空中情監偵、打擊敵人員所需；後者雖然較重，但可部署至陸、海、空儎台，並依需要安裝情監偵暨標定（ISR&T）、訊號情報（SIGNINT）、電子戰（EW）或通訊中繼任務模組，也能充當反裝甲飛彈。



不過，台“國防部”2025年度公開預算書顯示，軍方依美方軍售公告金額編列預算，並送交“立法院”審核，二案合併金額達新台幣115億3640萬4千元，自今年起執行至2026年底，為期3年。