調查高中生戰時服勤意向？北市教育局回應

民眾向媒體爆料，某間高中發放“戰時狀態青年服勤同意書”。（照片：周刊王） 中評社台北10月15日電／有民眾向媒體爆料，某間高中發放“戰時狀態青年服勤同意書”，疑似徵求未來動員戰時狀態高中學生自願參加後勤工作，引發家長疑慮。對此，台北市教育局15日回應，確實有依中央要求發放調查表，但非網路流傳的表單暴露學生個資，全部都是1人1張調查，後續表單收回表也由學校單位自行保管，並強調對於未滿18歲學生調查表須由家長簽名，絕無強迫。



根據《中時新聞網》報導，中國國民黨籍台北市議員陳重文今天表示，有媒體刊登“教育部”近期因應《全民防衛動員準備法》發給各縣市教育局青年服勤意願調查表，並下放高中職學校給學生填寫，此調查表一出，引發家長和學生疑慮，擔心是不是要打仗。他說，這就是要問學生若有戰事發生是否願意做後勤服務作業，要求教育局出面講清楚。



國民黨籍台北市議員葉林傳說，服勤意願調查表雖然是“中央”下來的，但若有牽動到北市的學生，教育局就要掌握、過濾和彙整，不能一問三不知；並要求向學生和家長說明此調查無強制力，畢竟學生都還未成年，期間太多不可預期，孩子現在簽下去也不知道未來有要負擔什麼義務，家長只會更會焦慮、擔心，教育局應再自我檢討。



教育局長湯志民說，青年服勤意願調查表是根據“學校青年服勤動員準備分類計劃”，發公文給教育局協助調查，並澄清非網路所流傳，調查表都是1人1張，沒有學生個資外洩問題，其中第1題就是問是否年滿18歲，若是未成年填寫完還要家長簽名確認。



教育局副局長陳素慧說明，台北市公私立高中職共有65間，學生總數約7.9多萬人，有意願投入的大概有幾千人願意，學校調查完就由校方保管，絕對是尊重學生意願填寫，像上面也有寫若校內皆無意願，校方可填無。