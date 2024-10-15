強推台灣台語　林倩綺痛批綠營文化沙文主義

藍委林倩綺。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月15日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”林倩綺今日在“立法院”質詢“教育部長”鄭英耀，針對近期推動的“台灣台語政策”表達強烈質疑。她指出此政策未經全民共識，可能忽視其他族群的文化感受，呼籲政府重新審視政策，避免引發文化沙文主義的疑慮。



林倩綺首先指出，該政策自推出以來，引發了社會各界的反彈，尤其是在上周的內政委員會中，多位“立委”針對“台灣台語”這一名詞是否符合“國家語言”的定義表達了看法。部分委員認為，此政策有可能侵犯其他族群的語言地位，尤其是原住民族、客家語族群等。林倩綺也質疑，政府是否充分考量到其他族群的感受。



林倩綺強調，雖然“教育部次長”李靜慧曾在會議中回應，稱台灣台語的地位與其他語言如原住民族語、客家語等同，但從不同族群的角度來看，這仍然可能被視為一種文化上的侵犯。林倩綺認為，“國家語言”政策的初衷是為了傳承與保護台灣多元的語言文化，但台灣台語政策的推動過程中，卻未能顧及全民的共識。



林倩綺進一步提到，“文化部”最近於10月13日剛結束的“2024國家語言發展會議”中，舉辦了11場與台語相關的論文討論會，“文化部”似乎已經確立了“台灣台語”的名詞。然而，林倩綺質疑，這是否是單方面的決定，是否已經取得了足夠的社會共識。她呼籲“教育部”與“文化部”應該重新檢視這項政策，並強調政策的推動應該建立在充分討論與全民共識的基礎上，避免忽視其他族群的感受。



林倩綺也提到，“教育部”將“閩南語語言能力認證考試”的收費標準改為“台灣台語語言能力認證考試”的收費標準，並未經過充分討論，引發了教育界的爭議。她認為這樣的改名動作，無論是政策方向還是實際操作，都應考慮到全體族群的感受，避免陷入文化沙文主義和選擇性操作的陷阱。



最後，林倩綺呼籲“文化部”與“教育部”應謹慎推動相關政策，並重視全體族群的意見，尤其是原住民、客家等非主流族群，才能確保政策不會在文化上產生壓迫。由於林倩綺沒有完成發言質詢時間就結束，此時麥克風已經被消音，因此無從得知後續的發言與官員們的短暫回應。