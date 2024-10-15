林倩綺批人權博物館政治操作　忽略殖民壓迫

藍委林倩綺說，人權博物館出版的115本書籍中，與白色恐怖時期相關的有79本。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月15日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”林倩綺今日在“立法院”質詢台“文化部長”李遠，指出“國家人權博物館”的展示內容過於集中於白色恐怖時期，忽略了其他歷史時期的壓迫經驗，並呼籲博物館應以多元角度呈現各族群的歷史。林倩綺同時質疑中正紀念堂儀隊移出的決策過程，要求部長言行一致。李遠則回稱白色恐怖的受害者涵蓋不同族群。



林倩綺指出，雖然人權博物館旨在推動轉型正義，但其展示的重點過度集中於白色恐怖時期，忽略了其他歷史時期的壓迫經驗，特別是日據時期對原住民族和閩客族群的殖民壓迫。



林倩綺援引博物館的展覽數據，指出自開館以來共舉辦了33個展覽，其中有20個與白色恐怖時期相關，佔比接近70%。此外，在博物館出版的115本書籍中，與白色恐怖時期相關的書籍達79本，顯示出對該時期的關注過於集中。她強調，轉型正義不應該只聚焦於白色恐怖，其他歷史時期的壓迫也應該獲得同等重視，否則會喪失歷史的全面性，並可能導致歷史被單一政治勢力操作的情況。



林倩綺進一步指出，不義遺址的定義也存在類似的偏差。她呼籲政府在策展上應該涵蓋所有歷史時期的壓迫事件，並透過多重視角來展示歷史，這樣才能真正達到促進族群和解與歷史正義的目標。她引用研究報告指出，現階段民眾對於轉型正義的信任度偏低，很多人認為轉型正義只是政黨鬥爭的工具，對促進社會和解並無實質幫助。



李遠在回應中表示，“文化部”近來已要求人權博物館舉辦包括族群與性別等多元主題的展覽，並強調白色恐怖時期的受害者來自不同族群，這顯示出該時期的人權問題並非單一族群所獨有。他也同意未來策展應更廣泛呈現各個歷史時期的人權議題，促進歷史的全面性與多元性。



此外，林倩綺在質詢中也針對中正紀念堂儀隊移出的議題表達不滿。她提到，李遠於5月22日出席教育文化委員會時曾表示，儀隊不應成為政權轉換的工具，且有關中正紀念堂未來的規劃應該建立在全民共識的基礎上。然而，僅一個月後，儀隊被突然規定必須在七月中移出堂體，這讓林倩綺質疑決策過程是否有經過充分討論，並質疑背後是否存在政治考量。她呼籲部長應該言行一致，確保政策決策過程的透明度與公正性。