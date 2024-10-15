嘉義縣與雲科大合作　運用智慧聯網精準捕犬

嘉義縣家畜疾病防治所與雲林科技大學電機系合作，打造智能捕犬系統。（嘉義縣政府提供） 中評社嘉義10月15日電／嘉義縣家畜疾病防治所與雲林科技大學電機系合作，打造智能捕犬系統，透過無人機及高空AI監測犬隻移動，還打造首座智能捕犬圍籬，效能提升3成，還減少人力成本及意外事件。



嘉義縣政府15日表示，犬貓零安樂政策執行後，加上人為犬隻棄養、餵養與放養等因素，全台遊蕩的犬隻激增，衍生追車咬人、環境衛生與傷害野生動物等事件。



為此，嘉縣家畜所與雲科大電機工程系助理教授陳靜茹團隊合作，應用AIoT科技抓流浪犬，獲得不錯效果，比較僅以動物保護管制隊隊員人力捕捉效率高出3成。



陳靜茹表示，利用無人機於高空AI即時辨識犬隻移動蹤跡，透過AIoT專業技術，協助管制隊員辨別狗群方向與精準捕抓目標麻醉犬隻，避免發生找不到犬隻困擾與人力浪費。



另外，巨型智慧捕犬圍籬則是以紅外線感測器、超音波感測器、鏡頭整合的觸髮型感測器模組，拍照並透過LINE回傳現場照片，判斷現場犬隻數量及狀況，提醒監測人員已有犬隻靠近圍籬，降低漏抓或誤抓風險，同時可以遠端以手機關籠。



家畜所長林珮如說，利用超音波與紅外線主動偵測溫感動物，還能辨識懷孕母犬、發情母犬、母犬、公犬及幼犬等類別，有效族群分析與犬隻精準捕抓。



林珮如強調，由於智慧捕犬圍籬在沿海域試驗期間，多次遭人於圍籬外惡意傾倒廚餘，甚至故意破壞圍籬放狗，以及取下戴在野狗頸部的矯正器，導致問題犬隻持續肇事，這已構成妨害公務，在掌握相關人員事證後，將依法送辦。