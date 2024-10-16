鄭繼文：解放軍已有大範圍封鎖台灣島的能力

資深軍事媒體人、亞太防務雜誌總編輯鄭繼文。（中評社 資料照） 中評社台中10月16日電（記者 方敬為）針對解放軍“聯合利劍－2024B”演習，資深軍事媒體人、亞太防務雜誌總編輯鄭繼文接受中評社訪問表示，本次軍演採取立即宣布、立即舉行、短時結束的方式，對外展現解放軍的效率，隨時可以短時間內對台圍島封控，相關效應不容小覷，代表中國大陸不僅可以隨時對付台灣周邊海域動態，甚至進一步對台採取閃擊戰（Lightning War）、“圍而不打”灰色地帶行動等，手段相當多元，台灣需要謹慎因應。



解放軍東部戰區14日清晨宣佈對台展開“聯合利劍－2024B”演習，在台灣本島周邊海、空域展開軍演，大陸海警也配合展開環台巡航管控。解放軍組織東部戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，對台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東環台軍演，重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目。解放軍表示，演習是對“台獨”分裂勢力謀“獨”行徑的強力震懾。演習在當日傍晚宣告結束。



分析“聯合利劍－2024B”，鄭繼文表示，聯合利劍2024系列軍演今年舉行兩次，這兩次可以發現無論是進行的方式，還有內容上來講，調整的領域和方面不少。2024B是典型的快閃式演習，立即宣布、立即舉行，並在極短時間內就結束演習，他研判，這可能形成解放軍未來對台操演模式的機動調整、靈活探索，透過短時間且海空行動是高頻次的操演方式，對外展現解放軍的效率，隨時可以展開軍事行動。

