中評觀察：什麼都不怕？台灣的命運何其不幸

大陸軍演當天，賴清德主持“國安”高層會議。（賴清德臉書） 中評社台北10月16日電（評論員 林淑玲）解放軍“聯合利劍－2024B”圍台軍演落幕，這已是大陸在賴清德520上任以來的第二次軍演，2024B演習範圍距離台灣更近，威脅性更強，展現封鎖能力，意在震懾“台獨”。在大陸亮牌之際，民進黨政府卻不思兩岸和解，只強調備戰，且處處打壓兩岸交流，究竟是在想什麼？要把台灣人帶向何方？



解放軍近年對台有三次重大演習，一，2022年8月4至7日時任美國眾議院議長佩洛西訪台後發動4天軍演；二，2024年5月23至24日賴清德520上任後發動“聯合利劍－2024A”軍演；三，2024年10月14日在賴清德釋出“新兩國論”後舉行“聯合利劍－2024B”軍演。這次的“2024B”雖然時間最短，衹有一天，卻近距離將台灣的海空港全部團團圍住，足以切斷台灣生命線，警告意味十足。



演習過後，民進黨刻意不提軍演對台的威脅性，聲稱那是針對美國，國際都支持台灣。但事實上，別的不說，台灣發電近4成靠天然氣，安全存量不超過兩周，每天都要有船入港卸貨，否則生命線就斷了。民進黨“立委”林岱樺5月即曾公開表示，大陸兩天軍演，整整3天沒1艘天然氣船靠岸卸貨。這次也傳出中油天然氣運輸船2度折返，中油否認。但名嘴歷史哥李易修則引用公開海事動態指出，天然氣運輸船原訂10月13日17時進台中港，而台中港天然氣接收碼頭當時就是空的。

