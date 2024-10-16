詹江村：民進黨愚民政策必遭人民反撲

中國國民黨籍桃園市議員詹江村。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園10月16日電（記者 盧誠輝）針對台灣政壇的罷免潮，中國國民黨籍桃園市議員詹江村接受中評社訪問表示，從這次罷免國民黨籍基隆市長謝國樑失敗，就可看出民進黨是打著民主反民主，尤其是前聯電董事長曹興誠在選前之夜的一席談話，更凸顯民進黨的愚民政策已遭人民反撲，民進黨現在已完全背離民主理念，未來多數選民一定會繼續用選票來教訓民進黨。



詹江村，桃園縣議會第16、17屆議員，桃園升格，連任三屆桃園市議員，陸軍官校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士。



詹江村指出，賴清德贏得2024大選後，就讓民進黨誤以為人民是認同他們的，但其實賴也僅有40%的支持度，且他相信這40%的人也不完全都支持民進黨，而民進黨在賴上任這近5個月來的表現，不管是在“立法院”的表現、處理台灣民眾黨主席柯文哲案的態度和罷免謝國樑的言行，都讓許多民眾無法接受。



他提到，最近最經典的例子就是在12日罷樑投票前一晚，曹興誠竟然在台上說這一戰關係到基隆的“主權”，甚至還說什麼如果這次罷樑失敗，基隆就將失去“主權”，而支持謝國樑的人則都是“台奸”，這到底是什麼樣的邏輯和概念？現在罷樑失敗有讓基隆失去“主權”嗎？難道基隆“獨立”了嗎？曹興誠的說法實在太過愚民！



詹江村強調，如果這就是民進黨所謂的民主，那民主也實在太可笑了！未來不讓民進黨執政的縣市就代表失去

“主權”，這麼低級的講法到底有多少人能夠聽得下去？他認為從這次罷梁結果來看，選民已有答案，而這也是青鳥越來越少的原因。民進黨如果再繼續這樣愚民下去，他相信未來選民一定會繼續用選票來教訓民進黨。



詹江村表示，過去藍白合作推動“國會”改革法案的時候，所謂的調查權與聽證權明明就是指有涉及到“國安”問題或有承攬“國家”標案才有可能會被要求到“立法院”備詢，但民進黨卻把老百姓當傻子，在街頭到處宣講說任何人只要被“立委”要求都須到“立法院”備詢，這種連台灣事實查核中心都證明是假訊息，民進黨卻還要到處拿到街頭宣講去矇騙一般老百姓，實在是民進黨的恥辱。