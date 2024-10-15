臧幼俠不滿台軍方砍退俸　將委任律師提救濟

中國國民黨前黃復興黨部主委、退役少將臧幼俠。（中評社 資料照） 中評社台北10月15日電／中國國民黨前黃復興黨部主委、退役少將臧幼俠被指赴香港參加促統活動，在活動演唱中國大陸國歌時起立聆聽。台灣軍方今日宣布，認定其違反兩岸關係條例第9條之3規定，決議裁罰其停領5年75%月退俸，並追繳、註銷臧幼俠曾領取的獎、勳（勛）章。臧幼俠稍早發出聲明，強調並未起立聆聽中國國歌，為維護權益，他已委任律師依法提起救濟。且訴究相關人員法律責任，絕不寬貸。



永嘉法律事務所稍早代臧幼俠發出聲明，指出“國防部”指稱臧幼俠違反兩岸人民條例，其與事實不符。臧幼俠表示，他先後於9月25日、10月9日前往“國防部”所屬相關單位，乃至“國防部”親自到會說明，並提供文字書面說明，可供參處；尤以約談及陳述意見時，已明確表示全般原委，毫無所指“起立聆聽中國國歌等行為”之事實，有錄音及錄影可資為憑，不容混淆。



臧幼俠表示，“國防部”未能究明事實，在毫無具體事證，乃至處分文內猶未附具相關事證，足供互核下所為前述處分，已然違誤。若此恣意侵害他多年軍功勳獎、清正廉明及“為國為民榮辱與共”之處分，難能苟同。



臧幼俠強調，為確維個人權益，並示清白，當即委任律師依法提起救濟，並發表聲明，且訴究相關人員法律責任，絕不寬貸。