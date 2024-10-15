張競示警：大陸海警恐順勢擴大執法範圍

張競。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北10月15日電／大陸昨日舉行“聯合利劍－2024B”圍台軍演，期間包括世界上最大海上執法船隻“海警2901”在內的大陸海警艦艇也加入演習。台戰略專家張競點出，大陸東部戰區雖然宣布演習結束，但大陸海警卻還沒宣布結束針對台灣本島的執法行動，這是否意味大陸海警順勢擴大執法範圍，值得台灣注意。



張競曾任台海軍中權軍艦艦長，美國海軍戰爭學院畢業，英國赫爾大學政治學博士。



大陸海警14日早上在微博發文，轉述海警局新聞發言人劉德軍說法，指出海警2901編隊、1305編隊、1303編隊、2102編隊，於台灣周邊海域開展環台島巡航管控，“這是按一個中國原則依法管控台島的實際行動”。



《中時新聞網》報導，張競今在網路政論節目《大新聞大爆卦》首先對觀眾“懺悔”，因為先前他曾在臉書發文預測，大陸進行“聯合利劍－2024B”演習的機率很低，結果實情與預測的相反，他並開玩笑稱，雖然預測失誤，但自己也總算洗刷“在地協力者”的罵名。



張競指出，雖然大陸東部戰區昨天下午已宣布“聯合利劍－2024B”演習結束，但到了現在，大陸海警局東海分局卻還沒有宣布他們針對台灣本島的巡航、執法作業結束。台灣必須要注意，這是否意味大陸海警順勢擴大他們的執法範圍。另外，對於金門不在大陸海警發布的演習範圍中，張競也直呼要恭喜金門，他們近期開放大陸觀光客的作法是個高招。