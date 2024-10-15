班班有鮮乳政策跳票？卓榮泰：確實欠考慮

卓榮泰認為班班有鮮乳政策，推行上確實出現問題。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月15日電（記者 黃筱筠）“農委會”9月起推動“班班有鮮乳”，但因沒有良好的配討措施，引發各界討論，甚至被質疑跳票。“行政院長”卓榮泰今天回應民進黨“立委”吳沛憶質詢時坦言，推出時思慮有所欠缺，已要求明年要從長計議；至於有困難、質疑或還無法搭配上的學校就不強制，若無提出相關最好的配套措施，明年不會貿然實施。



“行政院長”卓榮泰今天率領“閣員”到“立法院”進行施政報告，並備質詢。



因應紐西蘭乳品2025年輸台零關稅，將衝擊台灣產乳品生計，“農業部”與“教育部”在這個學年推動“學校採用台產可溯源乳品專案實施計劃”，公立國小及其共餐的附設幼兒園，每週供應2次乳品。“農委會”稱為“班班有鮮乳”政策，但實際上享用到的學校並不多，連綠委都忍不住質疑。



吳沛憶今質詢時表示，“班班有鮮奶”的確上路太倉促，根本沒有配套，以台北市為例，有9成學校都選擇保久乳，變成“班班保久乳”，詢問是否可以做得更周全。卓榮泰也說，提供給地方政府的選擇中，有75%都選保久乳，適度增加學生鈣吸收的營養。



卓榮泰坦承，推出時思慮上的確有所欠缺，而這次是訂定3個月短約，明年已要求“農業部”、“教育部”要從長計議，要設計出完全可行、不增加學校負擔，且地方政府能配合，並運送過程中能保證進到教室，不增加學校太多負擔才可以實施。



卓榮泰表示，目前正在契約中的也可以檢討，如果學校真的有困難、地方政府無法配合的話，是否不要太強制；但已經上路的學校，還是盡量保持最好的狀況，看看有沒有可以補救的措施，再由“教育部”提出相關補救措施，但只剩下2個月，時間非常有限，因此有兩個方向，已經上路者就持續往更好方向去走，但若有困難、質疑及還無法搭配的就不強制，明年一定從長計議。



卓榮泰強調，現在要求明年度如果沒有做到，像地方政府能透過團膳或有更好機制，能夠將其安全保存、送到班上去的話，明年不會貿然實施。