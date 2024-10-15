解放軍會有“利劍C”？蔡正元：要看賴清德

前藍委蔡正元。（中評社 資料照） 中評社台北10月15日電／大陸解放軍14日清晨起舉行“聯合利劍－2024B”軍演，18時結束。對此，中國國民黨籍前“立委”蔡正元表示，此次大陸軍演有三個意涵，“政治大於軍事”、“不想擾民”、“有能力封鎖台灣海峽”，而未來是否會有“聯合利劍－2024C”，則是要看賴清德會不會投出“台獨球”。若如此，解放軍不會揮棒落空。但若賴躲回“中華民國”的帳篷，那解放軍會頭痛、不知道怎麼處理。



根據《中時新聞網》報導，蔡正元14日在政論節目《中天辣晚報》表示，大陸“聯合利劍－2024B”軍演僅有13小時，是要表達三個意涵，第一是“政治意涵大於軍事意義”，用軍事行動做主權宣示，因為沒有主權國家可以接受他國做包圍式演習。



第二是因為只想表達政治含義，不想做太多擾民行動，沒有發射飛彈實彈、劃設禁航區。第三則是要表達有軍事力量能封鎖台灣海峽、區域拒止，用海警船繞行台灣，阻止“台獨”份子逃離。



大陸聯合利劍-2024軍演，從A到B衹有短短五個月，是否會有“聯合利劍－2024C”？蔡正元分析，不會從“進圍鎖”到“擊毀斷”。因為國際架構並沒有改變，大陸的政策還是兩岸融合、和平統一，現在還看不出大陸會動武解決台灣問題。



