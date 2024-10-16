單厚之：韓國瑜不一樣了！將成藍軍關鍵

單厚之。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月16日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜日前邀集朝野黨團與“行政院長”卓榮泰吃“和解飯”。資深媒體人單厚之接受中評社訪問觀察指出，韓國瑜跟上會期韜光養晦已經有很大不同，未來對於國民黨2028有著關鍵影響性，但他認為韓本人不會想選，但會不斷累積能量，對於國民黨主席選舉與2028大選人選有重大影響力。如果國民黨2028仍拿不回大位，韓國瑜就是國民黨內“最大尾”，下屆會繼續當“立法院長”。



單厚之，資深媒體工作者，主跑“立法院”新聞超過20年，曾任《中國時報》、《聯合報》、《蘋果日報》等多家媒體記者，擔任過國民黨不分區“立委”王金平辦公室幕僚，現為媒體評論員。



單厚之對中評社表示，韓國瑜跟上會期表現很不一樣，上會期是在韜光養晦，國民黨、民進黨上會期都還在罵韓國瑜，當時還修理秘書長周萬來，就是打韓國瑜的臉。當時“國會”改革法案，國民黨只是把韓國瑜當敲槌機器。



他也說，但這會期韓國瑜做事的方式不一樣，先是在國民黨的“立法院”行政研討會說花蓮台東建設條例不應該強推，還認為這是把中間選民推走，也罵國民黨“立委”都在放暑假，這也是罵年輕“立委”不認真。



單厚之表示，韓國瑜在這會期從民主基金會執行長與“外交部長”林佳龍溝通後，從盧業中換成廖達琪，看起來是藍綠各退一步，但是實際上韓國瑜拿下實際勝利。接著是雙十慶典的籌委會主委大大曝光，邀集朝野吃和解飯，韓這會期開始就是在當“立法院長”，這會期有實力要主導整個議事進行，“不只是來敲槌”。相較韓國瑜第一會期小心做事，甚至被欺負，但這會期已經不是這樣，從一開始民進黨立法黨團，說要協商2758號決議文聯合聲明時，韓當場就直接宣布散會，給民進黨軟釘子。



他指出，韓國瑜擺了一個“和解飯”飯局，還是卓榮泰請客，一邊掏錢還要一邊稱讚韓，賴清德雙十文告也在講“中華民國”，都有點跟隨韓國瑜腳步。韓國瑜也開始到地方，包括台中、南投等開始曝光，試圖增加能量。

