高雄砸7百萬邀日高中生表演惹議　藍猛追打

國民黨高雄市議員邱于軒15日在議會進行質詢。（高雄市議會直播） 中評社高雄10月15日電（記者 蔣繼平）高雄市教育局去年辦活動邀請有“橘色惡魔”之稱的日本京都橘高等學校吹奏樂部到高雄演出，捲入經費爭議。藍議員許采蓁爆料市府花費新台幣700萬卻交代不清，藍議員邱于軒今質詢再拿出標案資料批“濫用人力經費，巧立名目，規避監督、圖利廠商”，要市府別當“綠色惡魔”。



日本橘高校吹奏樂部有“橘色惡魔”稱號，前年受文化總會、雙十慶典籌備委員會及日台交流協會邀請首次來台，並於雙十慶典大會亮相演出，去年再受邀請“橘色惡魔”訪台7天接連於高雄、台北演出。“橘色惡魔”去年訪台共98人，並於高雄時代大道演出，高雄市政府統計吸引8.5萬人觀賞。



不過，高雄市教育局去年辦理“橘色惡魔 襲捲高雄”活動，14日遭國民黨高雄市議員許采蓁質疑經費達新台幣700萬元，教育局卻僅用一頁、三行字說明成果與經費爭議，引發熱議。對此教育局一再強調活動規劃及辦理均遵照政府採購法相關規定進行，所有招標與採購程序皆依法合規。



國民黨高雄市議員邱于軒15日下午5時在議會質詢時，偕同許采蓁到場，邱于軒針對此議題再度發難並痛批為何市府舉辦國際交流要遮遮掩掩，她諷到底是“橘色惡魔”來，還是“綠色惡魔”現形？更質問文化總會的角色在那裡，有出錢嗎？



邱于軒秀出簡報指出，高市府主辦的大活動，卻將標案藏進“大寮區永芳國小308萬元”、“鳳山區曹公國小230萬元”兩所國小。甚至全部經費700萬元，其中還包含教育發展基金，以及民眾募捐。



邱于軒追問“為何高中做交流，卻是國小在做事？”“搭高鐵住飯店全包，支持國際交流，但是錢不能亂花”“教育發展基金是全高雄市的基金，很多學校嗷嗷待哺。”“為何候任校長淪為接待員？教育局人員淪為活動公司支援人員？”痛批市府亂了套。



邱于軒最後說，教育局遮遮掩掩、閃閃躲躲，議員多次要資料要不到，這讓人無法接受，根本是濫用人力經費，巧立名目，規避監督、圖利廠商。她要求市府該調查就調查、該澄清就澄清，不要最後變成惡魔，吃掉教育基金。



另外，許采蓁14日質詢時也指出，“橘色惡魔”98人表演，教育局花700萬元，但同樣進行樂隊表演，東京農大第二高校的“翡翠騎士”總共148人，預算卻是370萬元，為何人越少、錢花越多？甚至橘色惡魔在時代大道演出，不需場地租金，預算卻從原本309萬元增一倍變700萬元，都不用解釋清楚嗎？