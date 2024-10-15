朱立倫：強化“國防”也希望兩岸對話降低衝突

國民黨主席朱立倫迎接AIT處長谷立言。（國民黨提供） 中評社台北10月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨15日晚以“四季有序，萬物有時”為主題，舉辦“中華民國”113年雙十酒會。國民黨主席朱立倫表示，國民黨的2D戰略支持強化“國防”，捍衛中華民國安全，同時也希望交流對話，能夠降低兩岸衝突，也希望國際社會能夠共同用這樣的方式，讓區域更安全。



這場酒會在台北晶華酒店舉行，除了朱立倫外，黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政，以及美國在台協會處長谷立言和眾多駐華使節、海內外黨員、青年與婦女團體領袖共約500人出席慶祝。



朱立倫在開場致詞提到，今年對“中華民國”、對台灣民主來說，都是非常重要的一年。國民黨在年初的大選中成為“立院”最大黨。在韓國瑜院長、江啟臣副院長、和54位國民黨團“立委”的共同努力下，多數民意對重大民生議題、“國會”改革、區域平衡、世代正義的聲音終於被正視。時隔八年，“中華民國”元素也終於回到十月十日的大典。



朱立倫強調，今年也是國民黨創黨130年黨慶。這130年以來，國民黨始終堅定對民主、自由、人權、人性尊嚴的信仰。國民黨永遠捍衛“中華民國”這座革命先烈創建的華人民主燈塔、會負責任地推動所有深化台灣民主、充實“國防”安全的重要政策，從守衛台灣、經濟台灣、到民主台灣。國民黨也將繼續用“強化國防”和“溝通交流”的“2D戰略”延續和平台灣。



這次的酒會以“四季有序，萬物有時”為主軸，國民黨指出，籌備團隊在餐點和飲品納入24節氣元素，推廣華人傳統“食補”文化。同時，春夏秋冬四季和24節氣的代表飲食也象徵國民黨為來自世界各地人文地景氣候各異的外賓獻上最體貼溫暖的祝福。



另外，對於國民黨前黃復興黨部主委臧幼俠日前赴港出席政治活動，被認定違反兩岸條例，遭“國防部”停領75%月退俸5年，臧已委任律師依法提起救濟一事，朱立倫接受媒體聯訪時表示，他相信臧幼俠一定是忠於“中華民國”，並站在“中華民國”這邊，絕對不會有起立聽中華人民共和國國歌這樣的事情，支持臧幼俠透過各種途徑捍衛個人清白。