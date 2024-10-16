用實力回敬綠　蔡正元點名罷免2綠委會成功

針對基隆市長謝國樑罷免案投票結果是罷免失敗，蔡正元在臉書發文表示看法。（照:蔡正元臉書） 中評社台北10月16日電／中國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案13日投票結果未通過，罷免失敗。對此，民進黨前“立委”林濁水表示，“冤冤相報何時了”。國民黨前“立委”蔡正元昨日表示，仇恨動員本來就是民進黨中心思想，接下來就是用實力回敬綠營，他認為接下來應該要鎖定2綠委吳思瑤與吳沛憶進行罷免，“罷免將會成功，反綠仍須努力”。



中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免投票13日舉行，結果為不同意票8萬6014票、同意票6萬9934票，罷免不通過。13日罷免投票後，林濁水深夜發文表示，雖沒有罷成，但驚險過關。這表示仇恨值很值得動員，將對未來的罷免大有鼓舞作用，寃寃相報，“舉國”報復性罷免將成常態，尤其是集中於罷免“國會議員”，將成民主國家之所無，更是國之大不幸。他直呼：孫中山怪異、有害的遺產必須痛加檢討！



蔡正元15日在臉書發文“仇恨值很值得動員？”，質疑“台獨”大師林濁水怪起孫中山提倡罷免權？林濁水怎麼會假裝不知道，仇恨值就是“台獨”份子在動員？“台獨”和民進黨的教條是：我恨人人、人人恨我！仇恨就是綠營的中心思想。



蔡正元提到，2015年他高舉支持服貿和核電的大旗，“台獨”、民進黨和綠媒傾全力大動員要罷免他，結果民進黨只動員出24%罷免同意票，被蔡正元重重打臉。民進黨惱羞成怒修法，降低罷免門檻，後來成功罷免掉韓國瑜，現在卻罷免不掉謝國樑。



蔡正元強調，“降低門檻是民進黨的把戲，跟孫中山沒有絲毫關連！”現在球回到反民進黨手上，反綠陣營不必效法宋襄公，更不必假仁、假義、假和諧，就是要以仇恨對抗仇恨，用實力回敬民進黨。韓國瑜被罷免成功就是搞什麼低調處理，玩什麼以德服人宋襄公那一套！謝國樑擊敗民進黨的策略，就是正面迎戰寸步不讓！2015年綠營罷免蔡正元時也是玩公民團體那一套，那些團體不過是民進黨派出來的走狗，假什麼仙？



他認為，儘管馬英九和國民黨中央被反服貿和反核電打得不知所措，但他的策略是堅持服貿與核電，徹底醜化民進黨和公民團體，讓他們顏面掃地。現在又到了以仇恨回敬仇恨的時候，要開始準備罷免民進黨“立委”吳思瑤和吳沛憶，“罷免將會成功，反綠仍須努力！”