台向美購2款攻擊無人機　新台幣53億決標

台灣向美國採購彈簧刀300型無人機。圖為美軍陸戰隊操作該型無人機發射。（照片：AeroVironment官網） 中評社台北10月16日電／美方6月宣布軍售台灣720架“人員殺傷型彈簧刀無人機”與291套ALTIUS 600M－V“反裝甲無人機”。根據台政府電子採購網15日公告，這2項購案已決標，均由美國在台協會（AIT）得標。其中，彈簧刀無人機，決標金額為新台幣17億餘萬元。反裝甲無人機決標金額為35億餘萬元，履約時間均為今年9月27日起，截止時間分別為2029年及2027年。



綜合台媒報導，負責簽約的是AIT，兩型無人機履約地點，包括桃園中壢及龜山、台中新社、高雄旗山及花蓮等。據瞭解，這些履約地點部署多為陸軍特戰部隊。



空境公司（AeroVironment）生產的“彈簧刀300”人員殺傷型無人機，最大航程至少20公里、滯空時間高於20分鐘、重約3.27公斤，採用光學及紅外線感應模組，藉迫擊砲型發射器實施軟發射，發射後不可回收。



美國新創軍工企業Anduril生產的ALTIUS 600M－V反裝甲型無人機，最大航程約440公里、滯空時間4小時、重量約12公斤，除具備情監暨標定、訊號情報、電子戰或通訊中繼外，也可安裝尋標器，可由陸海空等多元儎台發射，發射後可回收。



根據2025年度“國防”預算書，台向美採購千架無人機，全案預算115億餘元。其中今年度已編列預算27億餘元並列為機密預算，由於美國國務院已公布，軍方於是把明年度調整為公開預算。不過，14日採購公告標案金額僅約新台幣53億元，與美國國防部安合局6月20日公布對台軍售720架彈簧刀無人機（6020萬美元）與291套ALTIUS 600M－V無人機等相關設備（3億美元），總額達3億6020萬美元（約新台幣115億元）的金額有所差距。



據瞭解，主要是台灣最早編列機密預算僅約60億元，後又加購，不足的預算，下年度才會開始編列，因此這次購案決標，依最早匡列的60億元預算開標，決標金額僅53億元。



