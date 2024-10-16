名嘴揭綠營“抗中保台疲乏”　憂疑賴論發酵

歷史哥李易修。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北10月16日電／因應大陸解放軍聯合利劍－2024B軍事演習，賴清德14日上午召開“國安會議”，不過卻遭外界質疑擺拍，缺乏實質因應措施的質疑不斷。名嘴歷史哥李易修表示，現在民進黨明知事態嚴重，任何回應都是軟弱無力，抗中保台牌疲乏得很嚴重，但又不能降溫，否則疑賴論發酵，選舉會很慘烈。



李易修，網名歷史哥，HistoryBro Youtuber、廣播節目主持人、媒體人、時事評論員、歷史碩士，分享歷史知識、國際事務、時事政治的看法。因為當兵的時候被長官抽到起來發表一篇歷史演說分析，全連弟兄歡聲雷動得到“歷史哥”的綽號。



歷史哥15日在評論節目《大新聞大爆卦》中表示，“我不用軍隊拒止你，我用全世界最大的海警船隊拒止你！”那現在你怎麼辦？你打還是不打？要比海警船，打不了，我們14日不是發布了一張照片？我們宜蘭的船艦指著大陸海警船，看起來好像很厲害，旁邊拍攝的還是我們的PP小艇。然後直接哀號說：唉唷我們噸位不夠啊！怎樣的。“我先講海軍弟兄真的非常辛苦，因為上級給的指令根本不是他們能夠達成的！是非常過分的。”



歷史哥質疑，可是這樣一指、這樣一拍，結果他去跟海警船！他們連跟軍艦的勇氣都沒有？然後這次又有軍艦，這代表什麼？我們根本就無力，我們也根本不敢用軍艦去對他的海警船，只能用我們的海巡船去對他們的海警船，但我們的海巡船根本阻止不了對方的海警船，那你這不是矛盾了嗎？這一根筋兩頭堵了，你又要宣示說我們海巡好棒棒，可是你又擋不了對方的海警船，然後你又不敢拿軍隊去“懟”人家的海警船？



“你要懟人家，人家軍艦又在旁邊，你又不敢懟，這不是兩頭堵，不知道堵了幾頭，馬上要中風了。”歷史哥表示，對於民進黨來講，現在很悲哀，任何的回應都是軟弱無力。很好笑的是，面對這種形勢，過去幾年民進黨都是在作政治升溫的工作：抓到了，大陸紙老虎，又是我們來洗票、來拉仇恨值、來拉我們選票的時候。販售恐懼是最好賺到選票的時候，這是老手法了。



歷史哥強調，但是現在政治升溫遇到很嚴重的一個問題是：你的抗中保台牌疲乏得很嚴重！第一個，用太多。第二個，你也沒辦法回應，因為各種圍島，圍金門、圍馬祖、圍台灣，你通通沒辦法回應，所以你的政治效益很少。可是你又不能讓他降溫，因為一旦降溫，那完蛋了！那就是“疑賴論”，疑賴論要是一發酵，選舉就會很慘烈。可是軍情確實在升高，如果我又叫囂，軍情又要升更高。



歷史哥提到，所以就看到“國安會秘書長”吳釗燮14日記者會接受採訪的時候，滿頭大汗！講話嘴巴像含滷蛋一樣。平常吳釗燮很兇的，對記者也不是很客氣，昨天喔喔喔這樣子，代表什麼？“他又想要抗中保台，又知道現在事情很嚴重！”