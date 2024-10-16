北檢5度提訊柯文哲　聚焦政治獻金對價關係

台北地檢署偵辦京華城案，16日第5度提訊台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲。（中評社 資料照) 中評社台北10月16日電／台北地檢署偵辦京華城案，16日第5度提訊台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲。北檢原本在1日提訊柯，但因當天柯拒絕應訊，事隔16天後，檢方審酌柯身心狀況，決定今天再提訊。柯今早由法警押解下囚車時，並未戴眼鏡，媒體問柯“主席有沒有收賄？”、“主席今天願意出庭是不是？”但柯不發一語。



北檢因京華城案被告台北市議員應曉薇2個月羈押期間將屆滿，各界關注檢方是否延押在押的應、柯等被告，檢方最近密集召開專案會議針對目前偵查進度進行研議。



根據《中時新聞網》報導，檢方今第5度提訊柯文哲，除要確認朱亞虎行賄金流，是否以政治獻金方式流向柯文哲或民眾黨，與京華城案是否構成對價關係，並將就柯在政治獻金案，與李文宗共涉背信罪的細節訊問柯。



檢方原本在1日上午第5度提訊柯，但柯當天拒絕應訊，引發各界關注。北檢表示，檢察官原訂於1日上午提訊在押柯文哲，但柯在北檢法警前往看守所提解時，向看守所人員表示其不願出庭應訊，看守所人員立即向承辦檢察官報告，經承辦檢察官審酌柯的身心狀況是否適合應訊，尚有疑慮，故決定取消1日原訂庭期，再行提訊。



檢廉偵辦京華城案，自8月27日拘提有意出境的台北市議員應曉薇後，28日發動首波搜索約談行動，聲押威京集團主席沈慶京、應曉薇與助理吳順民3人獲准、9月1日聲押前北市副市長彭振聲獲准、9月5日聲押柯文哲獲准，9月28日聲押李文宗、朱亞虎獲准，本案已有7人遭羈押。