洪孟楷質疑學生動員造冊　鄭英耀稱不會上戰場

鄭英耀接受質詢。（中評社 俞敦平)攝） 中評社台北10月16日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”洪孟楷在今日“立法院”教育及文化委員會質詢台“教育部長”鄭英耀，關注“教育部”推動的“學生動員造冊”是否涉及將未滿18歲的學生捲入戰事，洪孟楷質疑這項政策，尤其針對全民防衛動員準備法（全動法）的適用範圍，以及“教育部”是否超越其職責。他認為家長和學生對此感到不安，擔心未來戰事爆發時，學生可能被要求參與。鄭英耀則回應強調這項政策僅是針對社區安全的後勤支援工作，並不會將學生送上戰場。



洪孟楷首先提到，近日“教育部”推動的“學生動員造冊”政策，有家長擔心這項政策是否意味著將未滿18歲的學生捲入戰事，尤其是在全民防衛動員準備法的背景下。



洪孟楷指出，根據全動法，動員實施階段衹有在戰事或重大危機發生時，“總統”發布緊急命令後才會啟動。他擔憂“教育部”目前進行的學生動員造冊，是否已經將16歲以上的學生列入可能的戰鬥人員名單。他質疑，“教育部”此舉可能造成社會恐慌，尤其是家長和學生擔心未來台海戰事發生時，學生是否會被要求參與。



鄭英耀則回應，這項政策的目的是強化社區防災及支援後勤工作，學生只會在緊急情況下於社區內進行後勤協助，如防災、防難等工作，不涉及戰場任務。他也強調，這項措施源於去年的政策規劃，主要是基於社區安全的考量，並不是將學生捲入戰事。他表示“教育部”在行政上可能存在一些疏忽，會進行檢討，並對家長造成的恐慌表示歉意。



接著在洪孟楷的質問下，鄭英耀也承認，“教育部”的責任主要是在精神動員範疇，並非具體的人員或戰力動員。儘管“國防部”曾提出修正全動法草案，擬將“精神動員”改為“教育動員”，但該法案尚未通過，因此“教育部”仍以現行的法律規範執行。他強調，“教育部”不會將年輕學生送上戰場，並希望能減少社會對此事的誤解。



洪孟楷最後強調，“教育部”應該更清楚地向社會解釋這項政策的真正目的，避免造成不必要的恐慌，並應嚴格遵守法律規範，避免超越職責範圍。