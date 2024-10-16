柯志恩揭私校退場土地轉軍用　鄭英耀回應

藍委柯志恩。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月16日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”柯志恩今日在“立法院”教育及文化委員會上質疑中州科技大學退場後的土地，原應作為社會住宅卻轉交“內政部”作為軍事用途，批評“教育部”未遵守社會公益承諾。台“教育部長”鄭英耀回應，該土地使用涉及多方考量，會持續檢討相關規劃，確保符合公益需求。



柯志恩首先指出“教育部”未能履行社會住宅的承諾，將應作為公益用途的中州科技大學退場後的土地校產轉交給“內政部”，最終作為軍事用途，與當初的規劃背道而馳。



柯志恩指出，當時在討論中州科大退場時，這片土地被廣泛視為適合興建社會住宅，特別是在選舉期間，賴清德曾強調居住正義，並表示退場私校的土地將會納入社會住宅的規劃。然而，選後該土地卻被轉為“內政部”的全民防衛營區使用。柯志恩質疑這一決策，認為政府對土地用途的轉變過程欠缺透明度，並且違背了對年輕人居住需求的承諾。



她進一步提到，根據《私立學校法》與《私校退場條例》的規定，退場私校的校產應優先用於教育、文化或社會福利等公益用途，並質疑將土地轉作軍事設施是否符合這些法規。柯志恩強烈批評“教育部”在過程中未發揮應有的角色，任由“內政部”接管校產，甚至在土地使用分區未變更的情況下完成移交。



針對這些質疑，“教育部長”鄭英耀表示，私校退場後的土地使用涉及多方考量，確實在選項中包括了社會住宅。然而，該片土地最終由“內政部”接管，轉作全民防衛用途，這是根據政府的整體規劃而做出的決策。鄭英耀強調，“教育部”在這個過程中依循相關法規行事，但會持續檢討土地的最終用途，以確保符合社會公益需求。



柯志恩對此回應表示，“教育部”應該積極與“內政部”協調，避免土地被過度軍事化，並重新考量其最初用於社會住宅的可能性。她強調，土地是公共資源，不應淪為政府部門內部之間的爭奪，應回歸於服務民眾，尤其是為青年提供更多的居住機會。