韓國瑜與廖達琪、盧業中民主基金會同台

台灣民主基金會今天舉辦“2024年東亞民主論壇”，韓國瑜（左）、廖達琪及盧業中上任後首度聯袂出席活動。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月16日電（記者 張嘉文）民主基金會今天舉辦“2024年東亞民主論壇”，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜以董事長身分出席致詞，執行長廖達琪和副執行長盧業中也一起亮相，這是在基金會人事案落幕後，三人首次同台，互動頗為熱絡，看起來默契不錯。其中，盧業中還以副執行長身分，擔任論壇第一場次的主持人。



中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜因兼任民主基金會董事長，日前因該會執行長人事案和執政的民進黨互有攻防，最終在雙邊皆讓一步狀態下，由代理執行長廖達琪真除，韓原本屬意的執行長人選、政大教授盧業中改任副執行長，爭議順利落幕。



由於大型論壇活動，大多是在半年前甚至更久之前就規劃執行，因此今天舉行“2024年東亞民主論壇”主題仍有濃濃的綠營氛圍。據瞭解，韓國瑜上任後的主導的基金會活動，大約會在明年初才會逐步登場。



依民主基金會介紹，東亞民主論壇的成立，是希望促進並鞏固亞洲民主，為達成此目標，該論壇致力於維繫亞洲的公民社會網絡，並作為亞洲民主倡議者對話交流、分享最佳實務經驗、培力公民社會的平台。



2014年9月，東亞民主論壇於台北正式舉行第一次會議，透過每年持續舉辦執委會、國際研討會、工作坊等活動來推展亞洲民主。今年論壇主題為“強化民主韌性”，關注當前亞洲民主國家面臨的挑戰及公民社會在捍衛民主扮演的重要角色。