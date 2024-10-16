呂禮詩析利劍B冷啟動成功　美國在哪？

台海軍前艦長呂禮詩分析中國大陸“聯合利劍-2024B”環台軍演。（截自“全球大視野”YouTube直播畫面) 中評社台北10月16日電／中國大陸14日進行“聯合利劍－2024B”環台軍演，在基隆、台北、台中、高雄、台東、花蓮等重要港口外海劃設6個演習區，歷時13小時。對此，前艦長呂禮詩昨日表示，此次軍演並非最靠近台灣，而解放軍訓練部隊“冷啟動”作戰也已成功，要值得注意的是大陸海警船到台灣周邊宣誓有執法權，他也提到在前幾天就從遼寧艦、海警船動向看出端倪，“你不覺得這些全部捏在一起，很可怕嗎！”



呂禮詩15日在政論節目《全球大視野》中表示，有專家分析此次軍演距離台灣比較近，但其實沒有，2022年時任美國眾議長佩洛西訪台後，大陸軍演在台灣南部更接近小琉球、北部更接近東北角，對比今年5月的利劍A，東部也遠了一點點。但只要沒有進到12海浬，是否有針對台灣港口都不重要，因為不管是封鎖還是阻隔，距離都太遠了。



根據《中時新聞網》報導，呂禮詩指出，世界上大大小小的戰爭很少有執行封鎖，大多都是飛彈洗地，飽和攻擊的型態才是最重要的，不能再用20世紀，甚至19世紀的作戰思維，現在都是用飽和攻擊癱瘓機場、港口、指管中心，接下來才有火力戰、城鎮戰出現，而在這之前還會先出現“電子頻譜戰”，中斷指揮管制。



呂禮詩提到，軍演的目的不會衹有一個，解放軍也在訓練部隊“冷啟動”，也就是“閃擊戰”的作戰模式。而他也早就預言“利劍軍演箭在弦上”，包括解放軍東部戰區發布暗藏台灣的“枕戈待旦”圖文、遼寧艦通過巴士海峽進入台灣東部海域、海警船從台灣東部南下，“你不覺得這些全部捏在一起，很可怕嗎！”且美國沒有預先發布兩岸關係的官樣文章，這代表解放軍的冷啟動訓練成功了。



呂禮詩表示，大陸此次軍演時，東亞連一艘美國航母都沒有，有人說美國馳援台灣只要45分鐘，“是天上45分鐘、地上45天還是45年嗎？”2022年雷根號航母在大陸軍演時沒有回頭，這次羅斯福號都快到夏威夷了，也沒有回頭。



呂禮詩點出，這次軍演要特別重視的是大量大陸海警船進入，包括距離台中港30海浬、距離高雄35海浬，台灣一直講海巡是第二海軍，但中國海警更像是第二海軍，只是工作還是海域執法，但到台灣周邊執法，其中意義就是宣示對海域有管轄權。